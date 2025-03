Vorbericht zum 21. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4

– Foto: Stefan Hageböke

Die Bezirksliga Hannover 4 geht in die nächste Runde, und die Ausgangslage verspricht spannende Duelle. Tabellenführer Germania Ochtersum hat sich nach dem deutlichen Sieg gegen Concordia Hildesheim wieder an die Spitze gesetzt, während Verfolger Blau-Weiß Neuhof durch das torlose Remis in Almstedt etwas an Boden verloren hat. Im unteren Tabellenbereich feierte Holenberg einen wichtigen Sieg gegen Giesen und schöpft neue Hoffnung. Am Wochenende geht es nun für alle Teams um wichtige Punkte, sei es im Kampf um die Meisterschaft oder den Klassenerhalt.

Für Schlusslicht Concordia Hildesheim geht es darum, nach dem bitteren 0:7 gegen Ochtersum ein Lebenszeichen im Abstiegskampf zu senden. Die Mannschaft hat erst vier Punkte auf dem Konto und braucht dringend einen Erfolg. Ambergau-Volkersheim steht mit 22 Zählern ebenfalls unter Druck, da die Konkurrenz im Tabellenkeller nicht schläft. Ein richtungsweisendes Spiel für beide Teams.

Sarstedt ließ beim 1:1 in Harsum Punkte liegen, will aber zu Hause gegen Pattensen II zurück in die Erfolgsspur. Der Gast musste sich zuletzt Schliekum mit 1:4 geschlagen geben und steckt weiter im Abstiegskampf. Mit einem Sieg könnte Pattensen einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, während Sarstedt mit drei Punkten die Spitze nicht aus den Augen verlieren will.

Alfeld hat sich mit dem souveränen 4:0 gegen Lamspringe in eine gute Position gebracht und will mit einem weiteren Sieg gegen das abgeschlagene Concordia-Team seine Ambitionen auf Platz drei untermauern. Alles andere als ein klarer Erfolg des Favoriten wäre eine Überraschung.

Germania Ochtersum präsentierte sich zuletzt in überragender Form und fegte Concordia mit 7:0 vom Platz. Nun wartet mit Harsum ein unangenehmer Gegner, der zuletzt Sarstedt ein 1:1 abtrotzte. Ochtersum geht als klarer Favorit ins Spiel, doch Harsum hat in dieser Saison bereits gezeigt, dass es auch gegen stärkere Teams bestehen kann.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr TuSpo Schliekum Schliekum MTV Almstedt MTV Almstedt 15:00 PUSH

Schliekum kommt mit Rückenwind nach dem 4:1-Erfolg gegen Pattensen und möchte sich mit einem weiteren Sieg weiter von den unteren Tabellenregionen absetzen. Almstedt spielte zuletzt 0:0 gegen Neuhof und bewies erneut seine defensive Stabilität. Beide Teams sind nur zwei Punkte voneinander entfernt, was für eine ausgeglichene Begegnung spricht.

Neuhof muss nach dem 0:0 gegen Almstedt aufpassen, nicht weiter an Boden auf Ochtersum zu verlieren. Ein Sieg gegen Holenberg ist Pflicht, wenn die Tabellenführung zurückerobert werden soll. Holenberg hingegen schöpft nach dem 3:0 gegen Giesen neue Hoffnung im Abstiegskampf. Ob der Außenseiter für eine Überraschung sorgen kann, bleibt abzuwarten.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr TSV Giesen 1911 TSV Giesen VfL Borsum VfL Borsum 15:00 PUSH

Giesen kassierte zuletzt eine empfindliche 0:3-Niederlage gegen Holenberg und will gegen Borsum Wiedergutmachung betreiben. Die Gäste haben sich durch den 2:0-Erfolg über Einum in eine gute Ausgangsposition gebracht und könnten mit einem weiteren Sieg in der Tabelle weiter klettern. Beide Teams trennen nur vier Punkte, sodass eine enge Partie erwartet wird.

Einum verlor zuletzt 0:2 in Borsum und braucht wieder ein Erfolgserlebnis, um nicht in den unteren Tabellenbereich abzurutschen. Ambergau-Volkersheim steht vor einer englischen Woche mit zwei wichtigen Spielen und will gegen Einum mindestens einen Punkt mitnehmen. Beide Mannschaften sind punktgleich, was die Brisanz dieser Partie zusätzlich erhöht.