Vorbericht vom Klassiker am Sonntag und Partnerschaft

Am kommenden Sonntag empfängt der TSV Dahl am 12. Spieltag der laufenden Saison die Mannschaft von Zurstraße 70. Das Duell gilt als traditionsreicher Klassiker, bei dem beide Vereine auf eine lange gemeinsame Geschichte zurückblicken. Trotz der sportlichen Rivalität verbindet die Klubs eine enge Partnerschaft im Jugendbereich, in dem sie als Jugendspielgemeinschaft erfolgreich zusammenarbeiten. Das Verhältnis beider Vereine gilt als freundschaftlich und respektvoll, was diesem Spiel einen besonderen Charakter verleiht.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TSV Dahl TSV Dahl SC Zurstraße SC Zurstraße 15:00 PUSH

Sportlich steht der TSV Dahl vor einer wichtigen Aufgabe. Nach acht absolvierten Partien liegt die Mannschaft mit 17 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Fünf Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage bei einem Torverhältnis von 34 zu 11. Besonders die Offensive überzeugt mit hoher Durchschlagskraft, was zuletzt in klaren Erfolgen wie dem 12:1 gegen Boelerheide oder dem 7:3 gegen Hasper SV deutlich wurde.

Auch die jüngsten Auftritte zeigen, dass die Form stimmt. Aus den letzten fünf Spielen holte das Team vier Siege und ein Unentschieden, was einem starken Formwert entspricht. Lediglich gegen Hellas musste man sich am zweiten Spieltag mit 0:3 geschlagen geben, ansonsten präsentierte sich der TSV Dahl stabil und spielfreudig. Zuletzt trennten sich die Dahler mit einem 2:2 bei Fichte Hagen, zuvor feierten sie überzeugende Siege gegen Hohenlimburg, Hagen 1911 und Gora Hagen, wobei der letzterer Verein inzwischen zurückgezogen hat.