Vorbericht und Ticker für das Spiel KFC-Ratingen zum Nachlesen

Der jüngste Spieltag fiel sowohl für den Gastgeber KFC Uerdingen als auch für den Spitzenreiter Ratingen 04/19 ernüchternd aus. Der KFC unterlag am vergangenen Freitagabend überraschend dem 1. FC Kleve, und die Ratinger mussten sich nach einer Schlussoffensive der Holzheimer SG mit einem 3:3-Unentschieden zufriedengeben. Das Nachholspiel des 12. Spieltags findet am heutigen Abend (2. Dezember, 19.30 Uhr) an der Krefelder Grotenburg statt.

Aber wie sieht’s beim Oberliga-Primus aus? Das Team von Damian Apfeld steht nach 14 Spielen mit fünf Punkten Abstand auf den ersten Verfolger Schonnebeck an der Spitze der Liga. Mit einem Sieg im Krefelder Grotenburg-Stadion könnten sie sich bereits am Dienstagabend mit acht Punkten Vorsprung zum Herbstmeister küren. Gegen die schwächelnde Holzheimer SG haben sie innerhalb von knapp sieben Minuten eine 3:1-Führung aus der Hand gegeben und mussten sich am Ende mit nur einem Punkt zufriedengeben.

Gegen den Tabellenvorletzten eine späte und extrem bittere Niederlage einstecken zu müssen, während die Konkurrenz an der Spitze zum zweiten Mal in Folge keinen Dreier einfahren kann, ist enorm bitter. Dabei war der von den Krefeldern in den letzten Wochen eingeschlagene Weg sehr vielversprechend: Siege gegen Monheim, Hilden und Schonnebeck sowie eine Punktteilung gegen BW Dingden. Ein Sieg in Kleve hätte den zweiten Platz, den Anschluss an die Ratinger und ein perfektes Spitzenspiel unter Flutlicht für den KFC bedeutet. So bleibt es ein Spitzenspiel – allerdings mit einer kleinen Delle aus dem Wochenende.

Ein Blick in die Vergangenheit verrät: Das dürfte ein ganz schweres Ding für den jetzigen nominellen Favoriten werden. Die letzten sechs Partien gingen an die Krefelder – den Ratingern ist dabei nicht einmal ein Tor gelungen. Zuletzt gewonnen haben sie 2016: Damals setzte sich der RSV mit 3:0 durch.

Die Torflaute aus den vergangenen Jahren dürfte am Dienstagabend jedoch kein Thema sein – mit 41 Treffern stellt Blau-Gelb die stärkste Offensive der Liga. Der KFC hingegen ist mit 23 erzielten Toren vergleichsweise ungefährlich unterwegs.

FuPa Niederrhein ist live vor Ort und wird das Spiel über einen YouTube-Livestream sowie im Liveticker begleiten.