Vorbericht: TuS Eintracht Bielefeld – SV Ubbedissen 09

– Foto: Peter Schildmann

Am Sonntag empfängt TuS Eintracht Bielefeld um 17:00 Uhr den SV Ubbedissen 09 auf dem Kunstrasenplatz Königsbrügge. Es wartet ein echtes Topspiel der Kreisliga A: Der Tabellenfünfte trifft auf den Tabellenzweiten.

Die Gäste aus Ubbedissen reisen mit einer starken Bilanz an. Nach 18 Spielen stehen 43 Punkte, 14 Siege und ein Torverhältnis von 82:16 zu Buche. Damit zählt der SVU völlig zurecht zu den Spitzenteams der Liga. Unsere Eintracht liegt mit 38 Punkten ebenfalls in Schlagdistanz zur oberen Tabellenregion und will vor heimischem Publikum zeigen, dass auch gegen die Topteams etwas möglich ist.

Zusätzliche Motivation liefert das Hinspiel: In einer torreichen und umkämpften Partie musste sich TuS Eintracht knapp mit 3:4 geschlagen geben. Diese Niederlage ist noch präsent — und am Sonntag bietet sich die Gelegenheit, die offene Rechnung zu begleichen.

Entscheidend wird sein, von Beginn an konzentriert zu verteidigen und gleichzeitig mutig nach vorne zu spielen. Ubbedissen verfügt über eine stabile Defensive und viel Qualität im Angriff, doch unsere Mannschaft hat in dieser Saison ebenfalls bewiesen, dass sie jederzeit Tore erzielen und Spiele an sich reißen kann.