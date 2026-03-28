Vorbericht TSV Essingen gegen SV Oberachern

Dadurch rutschten die Achertäler wieder auf Rang 5 zurück, doch das tut der Freude über das bislang eindrucksvolle Abschneiden in der insgesamt zwölften Saison im Baden-Württembergischen Oberhaus keinen Abbruch.

Mit der ebenso unnötigen wie auch unglücklichen 1:3 Niederlage gegen den zu Saisonbeginn hoch eingeschätzten CfR Pforzheim endete die zwar kleine aber umso bemerkenswertere Serie des SV Oberachern mit zuvor drei Erfolgen ohne Gegentor.

Das Saisonziel Klassenerhalt liegt mit stolzen 41 Punkten schon nach 24 Partien in greifbarer Nähe.

Am Sonntag gastiert der Tabellen-5. beim bärenstarken Dritten TSV Essingen (42 Punkte), der am letzten Spieltag aber mal so richtig für Furore sorgen konnte. Vor fast 5.000 Zuschauern feierte man beim Liga-Primus Aalen einen 3:2 Erfolg.

Oberacherns Coach Fabian Himmel verrät großen Respekt vor dem kommenden Gegner. „Essingen befindet sich mit uns, Nöttingen und Ravensburg völlig zurecht im Top-6- Block der Oberliga. Sieben Spiele ohne Niederlage, dazu die Highlight-Ergebnisse gegen Pforzheim und zuletzt gegen Aalen - mehr Ausrufezeichen kannst du gar nicht setzen. Dass sie gut kicken können und auch herausragende Einzelspieler aus der Regionalliga in ihren Reihen haben, zeigt die Form sowie die Tabelle“.

Im Hinspiel im heimischen Waldseestadion lag sein arg vom Verletzungspech geschwächtes Team bis zur 82. Minute noch mit 2:0 in Führung, musste am Ende aber sogar froh sein, mit dem 2:2 wenigstens einen Zähler gerettet zu haben.

Die 200 km lange Reise in die Essinger Carento-Arena kann der SVO „ohne Druck - aber extrem motiviert“ antreten, betont der SVO-Coach. „Mit einem Sieg könnten wir sogar an Essingen vorbeiziehen und mit dann 44 Punkten wäre der Klassenerhalt nicht nur gedeckelt, sondern noch mit einer Schweißnaht abgesichert. Es steht zwar mit das schwerste Auswärtsspiel an, aber es gibt bei unserer aktuellen Form jeden Grund, an ein positives Ergebnis zu glauben“, so Fabian Himmel mit breiter Brust.

Auf die drei Langzeitverletzten Marvin Ludwig, Eser Gümüs (beide Kreuzbandriss) und Silas Meier (Bänderriss in der Schulter) muss er auch am Sonntag verzichten. Hinter dem Einsatz seines Kapitäns Nico Huber (Wadenprobleme) steht noch ein Fragezeichen. Ansonsten hat er alle Mann an Bord.

RM