Vorbericht: TSV Auerbach – SG DJK/FV Daxlanden

Kreisliga TSV Auerbach SG Daxlanden

Kreisliga Karlsruhe | Sonntag, 31.08.2025 | 15:00 Uhr | Sportanlage Mühlenweg (Auerbach)

Daxlanden.

Nach dem 1:4 zum Heimauftakt gegen Busenbach steht für die SG DJK/FV Daxlanden die erste Auswärtsaufgabe der Saison an. Am Sonntag geht es zum TSV Auerbach, der nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt ist (2:6 in Leopoldshafen, 1:2 gegen Schöllbronn). Beide Teams suchen die schnelle Korrektur ihres Starts.

Ausgangslage SG Daxlanden Die SGD hielt ihr Auftaktspiel lange offen, ehe ein Standard in der Schlussphase die Partie zugunsten der Gäste drehte. In der Trainingswoche lag der Fokus auf Stabilität und Klarheit in den Abläufen. Positiv: Der Kader vervollständigt sich nach und nach, weil urlaubsbedingte Ausfälle zurückkehre. Ziel ist es, die guten Phasen länger auf den Platz zu bringen und die ersten Zähler einzufahren.