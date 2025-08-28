Vorbericht: TSV Auerbach – SG DJK/FV Daxlanden

Kreisliga Karlsruhe | Sonntag, 31.08.2025 | 15:00 Uhr | Sportanlage Mühlenweg (Auerbach)
Nach dem 1:4 zum Heimauftakt gegen Busenbach steht für die SG DJK/FV Daxlanden die erste Auswärtsaufgabe der Saison an. Am Sonntag geht es zum TSV Auerbach, der nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt ist (2:6 in Leopoldshafen, 1:2 gegen Schöllbronn). Beide Teams suchen die schnelle Korrektur ihres Starts.
Die SGD hielt ihr Auftaktspiel lange offen, ehe ein Standard in der Schlussphase die Partie zugunsten der Gäste drehte. In der Trainingswoche lag der Fokus auf Stabilität und Klarheit in den Abläufen. Positiv: Der Kader vervollständigt sich nach und nach, weil urlaubsbedingte Ausfälle zurückkehre. Ziel ist es, die guten Phasen länger auf den Platz zu bringen und die ersten Zähler einzufahren.
Auerbach wartet nach zwei Niederlagen noch auf das erste Erfolgserlebnis, zeigte dabei aber in beiden Partien Phasen, in denen das Team im Spiel war. Vor eigenem Publikum am Mühlenweg ist mit einem entsprechend engagierten Auftritt der Gastgeber zu rechnen.
Anpfiff: Sonntag, 31.08.2025, 15:00 Uhr
Ort: Sportanlage Mühlenweg, Karlsbad-Auerbach
Spiel: TSV Auerbach – SG DJK/FV Daxlanden