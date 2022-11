Vorbericht SV Weichering - FC Illdorf

Über einen Standard kassieren wir dann unglücklich das 0:1", berichtet Spielertrainer Alex Gerbl. Lediglich vor dem gegnerischen Tor verzweifelte seine Mannschaft: „Wir konnten den Druck immer weiter erhöhen, aber leider war unsere Chancenverwertung und auch der letzte Ball an dem Tag nicht gut", so Gerbl. Nun führt die Reise zum SV Weichering, wo der 33-jährige vor allem auf Disziplin setzt, um den sechsten Saisonsieg einzufahren. Die

Gastgeber wiederum laufen den Erwartungen hinterher und stecken seit Saisonbeginn in der unteren Tabellenregion fest. Der Auftritt am vergangenen Sonntag beim Tabellenführer in Ber-toldsheim zeigt allerdings, welche Qualität im Kader der Schwarz-Weißen steckt. Am Ende mussten sie sich zwar durch ein spätes Gegentor knapp mit 2:3 geschlagen geben, dennoch sollte der Auftritt Mut für die kommenden Aufgaben vor dem Jahreswechsel machen. Zumindest auf einem einstelligen Tabellenplatz zu überwintern liegt mit zwei Zählern Rückstand auch in greifbarer Nähe.