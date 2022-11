Vorbericht SV Sinning - FC Illdorf

Am vergangenen Sonntag haben sich die Illdorfer durch ein deutliches 4:1 über den SV Bayerdilling endlich mit ihrem ersten Saisonsieg belohnt. Spielertrainer Alexander Gerbl war mit dem Auftritt seines FCI entsprechend zufrieden: „Das hat meine Mannschaft extrem gut gemacht. Jeder hat voll mitgezogen und Gas gegeben.“ Dieses Gefühl gilt es für den FCI, jetzt mit in die schwierige Aufgabe beim SV Sinning zu nehmen, wo Gerbl wie in der Vorsaison „ein ganz heißes Spiel“ erwartet. Damals unterlagen die Illdorfer in einer sehr umkämpften Partie mit 1:2. „Sinning ist sehr gut in die Saison gestartet, hatte letzte Woche in Bertoldsheim etwas Pech. Ich freue mich riesig auf das Match und möchte die Niederlage aus der vergangenen Saison wieder wettmachen", so Gerbl. Mit einem Erfolg könnten die Illdorfer zum SV Sinning aufschließen und den Anschluss an das obere Mittelfeld herstel- len. Dies ist jedoch kein leichtes Unterfangen, denn die Gastgeber befinden sich seit der Rückrunde der Vorsaison auf dem Vormarsch, zeigten konstant ordentliche Auftritte und überzeugten vor allem daheim. Sieben Siege in den vergangenen acht Partien auf eige- nem Terrain sprechen Bände. Die Frage ist nur, ob die knappe 3:4-Niederlage zuletzt in Bertoldsheim noch in den Sinninger Köpfen steckt.