Vorbericht SV Schluchtern - VFL Brackenheim

Bezirksliga Unterland

SV Schluchtern – VFL Brackenheim

Am Sonntag, den 06.11.22 um 14:30 Uhr treffen wir in der Bezirksliga Unterland auf den alten Rivalen aus dem Zabergäu, den VFL Brackenheim. Der Trainer auf Seiten der Gäste ist beim SVS kein Unbekannter. Mit Jürgen Rapolder steht ein ehemaliger Trainer des SV Schluchtern aus der Saison 1992/93 an der Seitenlinie. Mit ihm als (Spieler-) Trainer gelang 1993 in einer Hitzeschlacht im entscheidenden Aufstiegsspiel gegen die SG Sonnenhof der Aufstieg in die Landesliga. Herzlich Willkommen im GESSMANN – Sportpark Jürgen.

Winterpause kommt in großen Schritten.

Es wird keine leichte Aufgabe gegen die Gäste, stehen sie doch bei 6 direkten Absteigern mitten im Abstiegskampf und werden sich dementsprechend zu wehren wissen. Nach einigen Niederlagen in Folge konnten sie letzten Sonntag das hitzige Lokalderby gegen den TSV Botenheim für sich entscheiden und dreifach punkten.