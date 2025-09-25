Vorbericht: SV Lohmar II – SC Uckerath III

Am kommenden Sonntag empfängt die Zweitvertretung des SV Lohmar den SC Uckerath III am Donrather Dreieck. Anstoß ist um 12:30 Uhr.

Der SV Lohmar II hingegen konnte zuletzt Selbstvertrauen tanken. Im letzten Pflichtspiel feierte das Team einen 3:2-Heimsieg gegen die SF Aegidienberg II. Die Pause am vergangenen Wochenende kam daher zur richtigen Zeit, um angeschlagene Spieler zu regenerieren und den positiven Schwung weiter aufzubauen.

Während der SV Lohmar II am vergangenen Wochenende spielfrei hatte und die Zeit nutzen konnte, um Kräfte zu sammeln, stand Uckerath III auf dem Platz. Die Mannschaft von M.Kopriosek und M.Kaden musste sich dabei knapp mit 1:2 gegen Wahlscheid III geschlagen geben und wartet damit weiterhin auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison. Zusätzlich erschwert eine -3 Punkte Strafe den Saisonstart, wodurch Uckerath aktuell am Tabellenende steht.

Schlüssel zum Spiel:

• Lohmar II: Mit Heimvorteil und frischen Beinen wollen die Gastgeber das Spiel von Beginn an kontrollieren. Entscheidend wird sein, dass die Mannschaft ihre Chancen konsequent nutzt und in der Defensive aufmerksam bleibt.

• Uckerath III: Trotz des schwierigen Saisonstarts darf die Mannschaft nicht unterschätzt werden. Über schnelle Umschaltaktionen oder Standards kann Uckerath jederzeit gefährlich werden. Für sie geht es vor allem darum, endlich die ersten Punkte einzufahren.

Erwartung:

Auf dem Papier geht Lohmar II als Favorit in die Begegnung. Der Sieg vor zwei Wochen und die zusätzliche Pause könnten der Mannschaft von Rudi Thomas und Alessandro Esposito (der an diesem Wochenende nach längerer Pause auch auf der Bank anwesend sein wird) den entscheidenden Vorteil verschaffen. Uckerath dagegen steht bereits früh in der Saison unter Druck, möchte aber unbedingt den Negativtrend stoppen.

Für Spannung ist also gesorgt – und die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives Spiel am Donrather Dreieck freuen.