Vorbericht: SG Langenpreising/Zustorf vs. BSG Taufkirchen II

Am kommenden Sonntag steht für die SG Langenpreising/Zustorf das vorletzte Heimspiel der Saison auf dem Programm. Gegen die BSG Taufkirchen II möchte die SG nach der verdienten Niederlage vor Wochenfrist wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und das nächste positive Ergebnis einfahren.

Die bisherigen Duelle mit der BSG verliefen jeweils äußerst eng. Sowohl das Hinspiel als auch das Wiederholungsspiel waren umkämpfte Begegnungen auf Augenhöhe, weshalb auch diesmal ein intensives Match erwartet wird. Für die Gäste aus Taufkirchen geht es im Abstiegskampf um enorm wichtige Punkte – entsprechend wird die Partie vor allem über Einsatz, Wille und Zweikampfstärke entschieden werden.