Vorbericht: SG Langenpreising/Zustorf vs. BSG Taufkirchen II

Am kommenden Sonntag steht für die SG Langenpreising/Zustorf das vorletzte Heimspiel der Saison auf dem Programm. Gegen die BSG Taufkirchen II möchte die SG nach der verdienten Niederlage vor Wochenfrist wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und das nächste positive Ergebnis einfahren.
Die bisherigen Duelle mit der BSG verliefen jeweils äußerst eng. Sowohl das Hinspiel als auch das Wiederholungsspiel waren umkämpfte Begegnungen auf Augenhöhe, weshalb auch diesmal ein intensives Match erwartet wird. Für die Gäste aus Taufkirchen geht es im Abstiegskampf um enorm wichtige Punkte – entsprechend wird die Partie vor allem über Einsatz, Wille und Zweikampfstärke entschieden werden.
Die SG wird dabei erneut die Disziplin und Geschlossenheit zeigen müssen, die die Mannschaft bereits in der erfolgreichen Rückrunde und insbesondere im Wiederholungsspiel ausgezeichnet haben. Gelingt es, diese Tugenden wieder auf den Platz zu bringen, ist man überzeugt, am Ende als Sieger vom Feld gehen zu können.
Generell möchte die SG ihre bislang extrem positive Rückrunde weiter erfolgreich gestalten und weiterhin fleißig Punkte sammeln. Personell kann das Trainerteam dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen. Hinter dem Einsatz von Martin Maier steht aktuell lediglich noch ein kleines Fragezeichen.
Die SG freut sich auf das Duell mit der BSG Taufkirchen II und hofft bei bestem Fußballwetter auf zahlreiche Unterstützung der Fans am Sonntag.
Spielbeginn, Sonntag 10.05.2026, 15:00 Uhr (Sportplatz Langenpreising, Deutlmooser Str. 14, 85465 Langenpreising)