Vorbericht: SG Langenpreising/Zustorf - TSV Wartenberg II von Marco Auggenthaler · Heute, 09:17 Uhr · 0 Leser

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Die SG Langenpreising/Zustorf steht vor dem vorletzten Spiel der Saison – und gleichzeitig vor dem letzten Heimspiel dieser Spielzeit. Dabei wartet mit dem Derby gegen den TSV Wartenberg II noch einmal eine echte Herausforderung auf die SG. Die Mannschaft geht allerdings mit viel Rückenwind in die Partie. Nach einer erfolgreichen Englischen Woche mit zwei Siegen präsentiert sich das Team aktuell in starker Form und ist top drauf. Das große Ziel bleibt weiterhin der 3. Platz in der Abschlusstabelle, den man mit einem weiteren Heimsieg festigen möchte.

Dass dies kein einfaches Unterfangen wird, ist allen bewusst. Wartenberg benötigt im Abstiegskampf jeden einzelnen Punkt und wird entsprechend alles in die Waagschale werfen. Deshalb wird die SG erneut genau die Tugenden benötigen, die die Mannschaft in den vergangenen Spielen ausgezeichnet haben: Leistung, Leidenschaft und Mentalität, um die drei Punkte in Langenpreising zu behalten. Personell sieht es aktuell recht ordentlich aus. Hinter Martin Steiger und Ludwig Hobelsberger steht noch ein kleines Fragezeichen. Sicher fehlen wird dagegen Tom Nadler aus privaten Gründen. Dafür kehrt Urlauber Marco Auggenthaler wieder zurück in den Kader.