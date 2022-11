Vorbericht SG Holzheim/Münster - FC Illdorf

Nach der 0:3-Niederlage beim BSV Neuburg standen die Illdorfer vergangenen Sonntag gegen das Tabellenschlusslicht, der SG Edelshausen, unter Zugzwang, um den An- schluss an die Spitze zu halten. Diese Aufgabe lösten sie zwar nicht gerade mit Glanz, doch ein 1:0-Arbeitssieg bringt bekanntlich auch drei Zähler, die der FCI im Aufstiegsrennen mehr als gut gebrauchen kann. Spielertrainer Alex Gerbl zeigte sich entsprechend glücklich und fand anerkennende Worte für den Gegner: „Edelshausen ist viel besser als es die Tabelle aussagt. Wir haben es wieder gut geschafft, den Gegner von unserem Tor wegzuhalten, aber leider versäumt, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Dennoch bin ich mit der Leistung wahnsinnig zufrieden und sehr stolz, dass wir genau das erreicht haben, was wir uns vor- genommen hatten.“ Nun wartet auf Gerbl und seine Jungs das Verfolgerduell bei der SG Holzheim/Münster, die nach zuletzt zwei sieglosen Spielen in Folge etwas außer Tritt gera- ten ist. Gerbl erwartet einen Gegner, welcher „mit allen Mitteln“ versuchen wird, zu gewinnen. Dem Match schaut er selbstbewusst entgegen: „Wir werden Möglichkeiten finden, den Gegner vor eine große Herausforderung zu stellen.“ Per- sönlich freut sich der 33-Jährige auf die Partie, denn SG-Trainer Georg Grammer kennt er gut aus Ehekirchener Zeiten. Mit einem Sieg ist erstmals der Sprung bis auf den zweiten Ta- bellenplatz möglich.