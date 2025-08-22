Vorbericht: SG DJK/FV Daxlanden – FC Busenbach 🔴🔵

Daxlanden. Nach einem spielfreien Auftakt beginnt für die SG DJK/FV Daxlanden am Sonntag die Punktspiel­arbeit. Mit dem FC Busenbach gastiert ein Aufsteiger, der mit breiter Brust anreist – ein Gegner, der die Messlatte zum Start verlässlich hoch hängt. Für die SGD ist es die Chance, vor heimischer Kulisse sofort Tritt zu fassen und die ersten Zähler der neuen Runde einzufahren.

Die Wochen seit Trainingsstart waren eng getaktet; Abläufe und Rollen sind klarer geworden. Nun geht es darum, die Arbeit auf dem Platz in Ergebnisse zu übersetzen. Der Heimvorteil, die gewachsene Geschlossenheit der Gruppe und die gute Trainingsbasis sprechen dafür, dass Daxlanden bereit ist, den Rhythmus früh aufzunehmen.

Gegnerporträt FC Busenbach

Busenbach kommt als Meister der Kreisklasse A2 (79 Punkte, 108:35 Tore) in die Liga und bestätigte die Offensivstärke gleich am ersten Spieltag mit einem deutlichen Sieg. In der Vorsaison ragten insbesondere Raphael App, Simon Maier und Momodou Manneh mit hohen Scorerwerten heraus – ein Hinweis auf Tempo und Wucht im letzten Drittel. Der FCB reist mit Selbstvertrauen an und wird dem Spiel von Beginn an Intensität verleihen.

Blick zurück: Die jüngsten Duelle

Die jüngere Bilanz zeigt, dass es eng zugehen kann: Im Kreispokal 2024 gewann die SGD in Busenbach 4:1, in der Liga trennten sich beide Teams 2023 1:1. Viel spricht erneut für ein Spiel, in dem Details entscheiden.

Stimmen zum Spiel

Jan Malsam (Co-Kapitän):„

Wir freuen uns riesig auf den Start zuhause. Die Truppe hat in den letzten Wochen gut gearbeitet – jetzt wollen wir das mit einem starken Auftritt bestätigen. Busenbach bringt Qualität und Tempo mit, aber wir wissen, was wir können. Unser Ziel ist klar: von Anfang an da sein und die ersten Punkte in Daxlanden behalten.“

Rahmen