Vorbericht: SG DJK/FV Daxlanden – ASC Grünwettersbach

Daxlanden. Eine Woche nach dem verdienten 3:1-Auswärtserfolg in Auerbach kehrt die SG DJK/FV Daxlanden vor heimischer Kulisse zurück auf den Rasen. Gegner ist der ASC Grünwettersbach – mit dem Wiedersehen von Ex-Trainer Balligh Karrouchy, der inzwischen an der Seitenlinie der Rotschwarzen steht. Ziel der Gastgeber: den Auswärtsschwung mitnehmen und die ersten Heimzähler der Saison einfahren.

Die Mannschaft von Tim Bodin und Marvin Schmitt hatte zum Ligastart spielfrei, kassierte anschließend gegen Busenbach eine späte Heimniederlage und antwortete zuletzt in Auerbach überzeugend. Die Abläufe greifen zunehmend, der Kader füllt sich nach urlaubsbedingten Ausfällen Schritt für Schritt wieder auf – eine gute Basis für den nächsten Auftritt an der Fritschlach.

Gegnercheck ASC Grünwettersbach

Der ASC war am vergangenen Wochenende spielfrei. Zuvor punktete Grünwettersbach zweimal spät: 1:1 bei Viktoria Berghausen (90.+4) und 2:1 gegen den FV Leopoldshafen (90.+6). Insgesamt ist der ASC in den jüngsten drei Ligaspielen ungeschlagen (2–1–0, 6:2), die Auswärtsbilanz der letzten Monate fällt jedoch ab: seit sechs Gastspielen ohne Sieg (0–2–4, 3:10).

Bilanz & Notizen

Im direkten Duell an gleicher Stelle siegte Daxlanden in der Vorsaison 2:0 (Tore: Jan Malsam, Guiliano Krahl). Gegen den Vorgänger SC Wettersbach konnte die SGD historisch nie einen Pflichtspielsieg (0–2–3, 3:11) einfahren – gegen den ASC soll der jüngste Heimtrend bestätigt werden.

Eckdaten