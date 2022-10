VORBERICHT: Schwabhausens Rumpfelf zu Gast in Bergkirchen

TSV Schwabhausen - Der TSV Schwabhausen darf zum vorgezogenen Spiel des achten Spieltags beim Tabellenführer der Kreisklasse München 1, dem TSV Bergkirchen, antreten.

Bergkirchen ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Dachau mit 24 Gemeindeteilen. Topografisch gesehen liegt der höchste Punkt des Landkreises Dachau mit 557 m ü. NHN im Biberecker Holz unweit dem Gemeindeteil Kreuzholzhausen, der direkt an die Gemeinde Schwabhausen angrenzt. Das Gemeindewappen zeigt auf rotem Grund auf einem mit zwei schmalen blauen Wellenbalken belegten silbernen Hügel die silberne Kirche von Bergkirchen in Seitenansicht. Wappenbegründung: Die Kirche auf dem Berg redet für den Gemeindenamen und stellt die auf einem Hügel erbaute Pfarrkirche St. Johannes Baptista dar, die in ihrer heutigen Form im 18. Jahrhundert vom Architekten Johann Michael Fischer erbaut wurde. Bergkirchen ist bereits im 9. Jahrhundert als Urpfarrei nachweisbar. Die zwei blauen Wellenbalken symbolisieren die Wasserläufe Amper und Maisach. Die Tingierung in Rot und Silber ist von den Farben der ortsadeligen Herren von Eisolzried hergeleitet, die als wittelsbachische Ministerialen im 13. und 14. Jahrhundert zu umfangreichem Besitz im Dachauer Land gelangten.

Bereits im Jahre 1920 gingen ein paar sportbegeisterte Bergkirchner in der Gemeinde zum trainieren. Aus anfänglichem Gewichtheben wurde 1927 ein Verein gegründet. 1930 schloss man sich der Deutschen Jugendkraft an. 1933 passte DJK nicht mehr in die politische Landschaft. So beschloss die Vorstandschaft, den DJK in „Turn-und Sportverein Bergkirchen“ umzutaufen. Die Vereinsfarben sind grün und weiß. Der TSV Bergkirchen hat mittlerweile ca. 1000 Mitglieder, davon alleine 270 Jugendliche. In 7 Abteilungen sind 40 Übungsleiter und Betreuer ehrenamtlich Breitensportverein im Einsatz.