VORBERICHT: Schwabhausen zu Gast in Riedmoos

So., 06.11.2022, 14:00 Uhr

TSV Schwabhausen - Am zwölften Spieltag der Saison 22/23 darf der Turn- und Sportverein beim Tabellenzwölften SV Riedmoos antreten.

Das Dorf Riedmoos ist einer von drei Gemeindeteilen der Stadt Unterschließheim. Unterschleißheim ist die bevölkerungsreichste Kommune im oberbayerischen Landkreis München. Riedmoos ist im Dachauer Moos beheimatet. Das Dachauer Moos liegt nördlich von München um Dachau und Karlsfeld. Es stellt eine Niedermoorlandschaft mit Streuwiesen, Kiefernwäldern, Bruchwäldern und Auen dar. Das Dachauer Moos ist Teil des Münchner Grüngürtels. Aufgrund der Artenvielfalt von Flora und Fauna gehören Teile zum Naturschutzprojekt Natura 2000 und sind somit ein Fauna-Flora-Habitat als Schutzgebiet nach europäischem Recht. Die Flächen der Gräben und Niedermoorreste werden heute mit ca. 306 ha Größe angegeben. Als heutiges Kerngebiet kann das Ried- und Hackermoos bei Badersfeld angesehen werden.

Der Sportverein Riedmoos e.V. 1959 wurde am 29.03.1959 unter den Farben grün und weiß von 31 Mitgliedern gegründet. Bereits im Herbst 1959 nahmen die erste Fußballmannschaft am Spielbetrieb teil. Mit 4,7 Hektar verteilt auf vier Rasenplätze, einem Kunstrasen sowie drei „Spitze“ bietet der SV Riedmoos viel Platz für seine Mannschaften. Der Kunstrasen ermöglicht es, auch bei den widrigsten Bedingungen in den Wintermonaten zu trainieren.