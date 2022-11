VORBERICHT: Schwabhausen zu Gast in Altomünster

TSV Schwabhausen - Am zweiten Rückrunden-Spieltag der Saison 22/23 darf der Turn- und Sportverein beim TSV Altomünster in der Ferne antreten.

Altomünster ist ein Markt im oberbayerischen Landkreis Dachau. Der Name des Ortes leitet sich vom Gründer, dem heiligen Alto, und vom lateinischen Wort monasterium (Münster) für Kloster ab. Der Markt Altomünster mit seinen 47 Gemeindeteilen liegt etwa 20 Kilometer nordwestlich von Dachau und somit im Bereich des Pfaffenhofener Hügellands, Teil des Donau-Isar-Hügellands. Um 750 ließ sich ein Wandermönch irischer Abstammung namens Alto als Einsiedler im heutigen Ortsgebiet nieder und bekam vom Frankenkönig Pippin den nahen Wald geschenkt, der bis heute den Namen „Altowald“ trägt und das größte zusammenhängende Waldgebiet im Dachauer Landkreis mit ca. 150 Besitzern darstellt. Alto gründete im Anschluss an seine Zelle ein kleines Kloster, dessen Kirche der heilige Bonifatius geweiht haben soll. Etwa um 1310 verliehen die Wittelsbacher Herzöge den Bewohnern das Bürgerrecht. Am 4. Oktober 1391 erfolgte die Bestätigung der Markt- und Stadtrechte durch Herzog Stephan III. Um 1420 legten die Ingolstädter Herzöge den Marktplatz an. Von 1763 bis 1773 wurde die Kloster- und Pfarrkirche von Johann Michael Fischer erbaut. Jakob Rauch schuf die Stuckarbeiten, Josef Mages die Fresken und Altarbilder, Johann Baptist Straub und Ignaz Baldauf die Altarbilder. Am 18. März 1803 wurde das Kloster aufgelöst. Nach der Säkularisation von 1803 wurde das Kloster durch König Ludwig I. im Jahre 1841 wieder errichtet. Es war bis zum Januar 2017 das letzte Kloster des alten Zweiges des Erlöserordens in Deutschland. Ab 1823 sank Altomünster zur marktberechtigten Landgemeinde ab. Hauptursache hierfür waren die Schließung des Klosters (1803), des ursprünglichen Hauptarbeitgebers, und die Verwaltungskosten. Im Jahre 1862 wurde ein Krankenhaus errichtet, 1869 ein Kindergarten. 1882 wurde die Marktsparkasse gegründet. Ein einschneidendes Datum zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Altomünster ist der 26. April 1945 mit einem Luftangriff auf den Bahnhof. Am 28. April 1945 rückte die US-Armee ein. In den Folgemonaten und Jahren veränderte sich die Einwohnerstruktur von Altomünster entscheidend, nicht zuletzt, weil viele Flüchtlinge und Vertriebene in die Gemeinde zogen. Am 1. Dezember 1996 brannte die Diskothek „Spider“ ab – drei Tage nach der Verurteilung des Geschäftsführers und „Diskomafia-Komplizen“ Karlheinz S. Seither finden in Altomünster immer wieder Spider-Revival-Partys statt. Im Jahr 2009 erinnerten „Historische Brauertage“ an die 1658 ratifizierte Zunftordnung für die Altomünsterer Brauereien. In Altomünster befindet sich ein Sonderlandeplatz für Ultraleichtflugzeuge. Der kleine Flugplatz ist durch eine Privatinitiative entstanden. Die Graspiste ist nur 200 m lang und im Osten durch einen Bach und im Westen durch eine Straße natürlich begrenzt. Im Jahr 2000 ist eine Halle zur Unterbringung von Fluggerät auf dem Gelände entstanden.

Am 4. Juni1912 saßen „Die Grüabigen“, so nannte sich eine Tischgesellschaft im Markt Altomünster, beieinander, als sie auf die Idee kamen, den „Turnverein Altomünster“ zu gründen. Das Gasthaus Aberl, in der Bahnhofstraße, wurde das erste Vereinslokal, es hat aber schon vor langem seine Tore geschlossen. Nach dem ersten Weltkrieg wurde der Maierbräu das Vereinslokal des TV. Im Jahr 1922 packte mehre junge Männer aus Altomünster das Fußballfieber. Da man den gleichen Sportplatzwie die Turner benutzte, kam es zwangsläufig zu gegenseitigen Behinderungen. Doch anstelle sich ewig zu streiten beschlossen die Fußballer, sich dem Turnverein anzuschließen. 1924 etablierten sich die Fußballer als eigene Abteilung und der Turnverein (TV) wurde in einen Turn- und Sportverein (TSV) umbenannt. Die jungen Männer spielten damals auf einer Wiese an der Asbacher Straße schräg gegenüber von Auto Barsch, doch noch im gleichen Jahr wurde der Sportplatz an der Halmsrieder Straße feierlich eröffnet. Am 1. März 1945 erwachte der TSV nach dem zweiten Weltkrieg wieder zu neuem Leben. Der Fußballplatz an der Halmsrieder Straße stand nach heftigem Regen oft unter Wasser. Manche Spiele waren eher Schlammschlachten. Deshalb suchte man lange Zeit nach einem geeigneteren Platz. Eine Haussammlung und diverse Benefizveranstaltungen wurden 1958 zur Finanzierung des neuen Sportgeländes an der Aichacher Straße mit Vereinsheim durchgeführt. Zur Einweihung des neuen Fußballplatzes wurde am 30.04. und 01.05.1951 ein Pokalturnier mit attraktiven Teilnehmern arrangiert. Am 03.02.2018 verkündete der TSV die Verpflichtung von Andreas Brysch als Spielertrainer zur Saison 18/19, welcher damals mit 32 Jahren Bernhard Lutz nach dem Abstieg der Mannschaft aus der Kreisliga ablöste. Mit Brysch gelang der sofortige Wiederaufstieg, nach zwei Jahren Kreisliga konnte aber auch der ehemalige Junioren-Bundesligaspieler und Spieler der 3. Liga im Herrenbereich den abermaligen Abstieg nicht verhindern. Diese Saison konnten die Alto-Kicker bisher drei Siege und zwei Unentschieden aus 14 Spielen auf die Habenseite buchen. Das Torverhältnis spiegelt wohl den Grund dafür wieder: 15:41 lautet hier die Bilanz. Zwei Tore davon konnten beim Hinrundenspiel gegen den TSV Schwabhausen erzielt werden, welches mit 2:2 endete.