Vorbericht SC Ilsfeld - SV Schluchtern

Bereits am SAMSTAG, den 03.12.22 um 15:00 Uhr bestreitet der SV Schluchtern sein letztes Pflichtspiel im Kalenderjahr 2022. Die Reise geht zum SC Ilsfeld, der auf dem 14. Platz steht und somit voll im Abstiegskampf verwickelt ist. Am vergangenen Sonntag konnten unsere Gastgeber ein Zeichen setzen und auf der Botenheimer Heide einen Punkt mitnehmen.

Der Titel eines „Herbstmeisters“ sagt zwar nicht viel aus, doch kann er als Bestätigung einer sehr guten Vorrunde angesehen werden. Nach dem Spielausfall am letzten Sonntag und der schweren Klatsche beim FC Union Heilbronn gilt es sich ein letztes Mal in diesem Jahr voll auf das Spiel am Samstag zu fokussieren. Mit einem Sieg könnt der SVS mehr als beruhigt in die Winterpause gehen. Wer hätte diese Konstellation zu Rundenbeginn ernsthaft, in aller Bescheidenheit, so erwartet. Auf geht’s Männer, macht den letzten Schritt !!! Die Zuschauer können sicherlich eine interessante Begegnung erwarten.

Wir hoffen auf ein gutes und faires Spiel und auf 3 Punkte für unseren SV Schluchtern.

Schiedsrichter ist Herr Luca Michilli vom TV Echterdingen

In diesem Sinne … auf geht`s nach Ilsfeld, unterstützt unsere Truppe beim letzten Spiel im Jahr 2022.