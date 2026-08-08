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Spielbericht
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Vorbericht: Saisoneröffnung KOL des KFA Mittelthüringen
(07.08.2026📝EJ) Am Hainberg in Bad Blankenburg wird mit dem "Burg-Duell" am 14.August (Fr, 18:30) die Saison 2026/27 in der Coffecom-KOL des KFA Mittelthüringen offiziell eröffnet.
TSV 1880 Elgersburg heißt erste Gegner des TSV Bad Blankenburg und ist anspruchsvoll. Beide TSV-Teams kamen letzte Saison punktgleich als Dritter und Fünfter über den Zielstrich. Es wird ein Duell auf Augenhöhe beiderseits erwartet.