 2026-08-06T13:32:42.897Z

Spielbericht

Vorbericht: Saisoneröffnung KOL des KFA Mittelthüringen

(07.08.2026📝EJ) Am Hainberg in Bad Blankenburg wird mit dem "Burg-Duell" am 14.August (Fr, 18:30) die Saison 2026/27 in der Coffecom-KOL des KFA Mittelthüringen offiziell eröffnet.

von Enrico Just · 08.08.2026, 08:49 Uhr · 0 Leser
– Foto: M Hzwei

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KOL Mittelthüringen
Blankenburg
Elgersburg

Fr., 14.08.2026, 18:30 Uhr
TSV Bad Blankenburg
TSV Bad BlankenburgBlankenburg
TSV Elgersburg
TSV ElgersburgElgersburg
18:30live

TSV 1880 Elgersburg heißt erste Gegner des TSV Bad Blankenburg und ist anspruchsvoll. Beide TSV-Teams kamen letzte Saison punktgleich als Dritter und Fünfter über den Zielstrich. Es wird ein Duell auf Augenhöhe beiderseits erwartet.