VORBERICHT: Kellerkind Röhrmoos zu Gast an der Jahnstrasse

Bei den Gästen scheint nach der zwischenzeitlichen Tabellenführung der Wurm drin zu sein. Doch neben den Langzeitverletzten Julian Chlistalla, Sebastian Folie und Kapitän Quirin Sturm hatten die Schwabhauser in den letzten Wochen extremes Pech mit kleineren Verletzungen und vor allem mit Krankheiten von Husten und Schnupfen bis Corona. So stehen dieses Wochenende seit langem wieder einmal Spieler zur Verfügung, welche jetzt viele Wochen fehlten.

Die Spielvereinigung Röhrmoos-Großinzemoos wurde im Mai 1950 gegründet. Den größten Erfolg feierten die Röhrmooser laut jüngster Statistik in der Saison 17/18, als sie den Meistertitel in der A-Klasse 1 München errungen. Seitdem sind sie in der Kreisklasse 1 beheimatet. In bisherigen Saisonverlauf waren die Mannen rund um den Landesligaerfahrenen Spieler-Trainer Güngör Cakir acht Mal aktiv. Fünf Niederlagen stehen zwei Unentschieden und ein Sieg gegenüber. Ins Spielgeschehen eingreifen konnte der 35-jährige diese Saison noch nicht.

Röhrmoos und Großinzemoos liegen im oberbayerischen Landkreis Dachau zwischen Amper- und Glonntal im tertiären Donau-Isar-Hügelland. Das Pfarrdorf Großinzemoos ist Teil der Gemeinde Röhrmoos, welche insgesamt in 14 Gemeindeteilen ca. 6500 Einwohner beheimatet. Der ursprüngliche Name lautet Roraga mussea und bedeutet soviel wie Moossumpf mit Röhricht. Das Wappen von Röhrmoos zeigt oben den Keilerkopf einer alten Röhrmooser Adelsfamilie und unten zeugen die Rohrkolben (Mooskolben) vom sumpfigen Gelände.

Duelle der beiden gab es in den letzten Jahren sowohl in der A-Klasse als auch in der Kreisklasse. Hier stehen drei Siege und vier Unentschieden aus Sicht des heutigen Gastgebers in den Annalen. Nur im Sparkassenpokal setzte es einmal eine 16:17-Niederlage für die Farben Weiß und Blau. Ein Favorit lässt sich hier insgesamt aber nur schwer erkennen.

Bei dieser Ligastatistik soll es auch in dieser Saison bleiben. Wolf, Röhrmooser Spielertrainer in der Saison 08/09, kennt also beide Vereine als Spieler und Trainer. Für Schwabhausen schnürte er in den Jahren 93-96 die Fußballschuhe. Für Wolf ist es also sein persönliches Derby!

Gespielt wird am 16.10.2022 in 85247 Schwabhausen, Jahnstrasse 3, um 14:30 Uhr. Die Entfernung der beiden Sportstätten beträgt 10,1 km bei einer Fahrzeit von 13 Minuten. Gründe für den Besuch des Spiels gibt es wie oben beschrieben genug. Lasst uns also zusammen für Schwabhausen in weiß und blau heulen, wie es sich für Wölfe gehört! Kommt’s vorbei, bis dann...