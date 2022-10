VORBERICHT: Haimhausen Gastgeber für Schwabhausen

TSV Schwabhausen - Am zehnten Spieltag der Saison 22/23 darf der Turn- und Sportverein beim Tabellennachbarn SV Haimhausen antreten.

Haimhausen mit seinen neun Gemeindeteilen ist die östlichste Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Dachau und liegt an der Amper. Haimhausen wurde einer Legende zufolge von den Brüdern Heimo (Haimhausen), Petto (Amper, also naheliegender Fluß, + Petto + Bach = Amperpettenbach) und Indo (Inhausen) gegründet. Haimhausen wurde aber in der Frühzeit gegründet, denn schon im Jahre 772 n. Chr. wird der Name "Heiminhusir" urkundlich erwähnt. Die Gemeinde hat in den letzten 30 Jahren seine Einwohnerzahl fast verdoppelt. Aktuell wohnen fast 6000 Menschen in der Region Haimhausen.

Am 1. November 1928 wurde ein Sportverein in Haimhausen unter dem Namen "Verein für körperliche Ertüchtigung Abteilung Turnen Abteilung Kleinkaliberschießen" von ca. 50 Personen gegründet. 1974 schloss sich der Turn- und Sportverein Haimhausen und der 1947 gegründete Fußballclub Haimhausen zum jetzigen "Sportverein Haimhausen 1928 e.V." in den Farben Rot und Schwarz zusammen. Aus den ehemals ca. 50 Gründungsmitgliedern entstand laut Homepage des SVH ein Großverein mit über 1500 Mitgliedern in acht Abteilungen. Die ersten Anfänge des organisierten Fußballs in Haimhausen datieren aber bereits auf das Jahr 1924.