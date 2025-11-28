Vorbericht: FV 08 Bischofswerda – VfB Krieschow

Am 13. Spieltag der Oberliga Süd trifft der FV 08 Bischofswerda auf dem heimischen LaOla-Bolzplatz auf den VfB Krieschow. Beide Teams befinden sich derzeit in einer Phase, in der Konstanz das Schlüsselwort wäre – bislang jedoch schwer zu erreichen war.

Der FV 08 steht im unteren Tabellenbereich und wartet seit mehreren Wochen auf ein positives Ergebnis. Drei Niederlagen in Folge – darunter das Pokalaus in Riesa sowie deutliche Punktspielpleiten gegen Sandersdorf und Wernigerode – haben die Situation in der Oberlausitz nicht einfacher gemacht. Offensiv fehlte zuletzt die Durchschlagskraft, defensiv sorgten individuelle Fehler für Gegentreffer in kritischen Momenten. Entsprechend groß ist der Druck, zuhause wieder ein deutliches Signal zu setzen.

Situation beim VfB Krieschow

Auch die Gäste aus der Lausitz hatten einen holprigen Start in das zweite Saisondrittel. Trotz oft ordentlicher spielerischer Ansätze fehlten in den vergangenen Wochen Punkte – vor allem aufgrund von Unsicherheiten im Defensivverhalten und mangelnder Effizienz im Abschluss. Mit dem 1:0-Erfolg gegen den FC Grimma konnte Krieschow zwar seine Sieglosserie beenden und etwas Selbstvertrauen tanken, dennoch bleibt das Team gefordert, die Leistungen nun stabil abzurufen.

Positiv: Der Kader lichtet sich allmählich. Einige Langzeitverletzte nähern sich dem Comeback, was Trainer Robert Koch zusätzliche Optionen eröffnet. Besonders brisant: Sowohl Koch als auch mehrere Krieschower Spieler haben eine Vergangenheit in Bischofswerda – zusätzliche Würze für das Duell.

Historie und Erwartung

Die Duelle beider Teams waren in der Vergangenheit häufig eng, oft mit leichten Vorteilen für den FV 08. Im letzten Aufeinandertreffen – im März dieses Jahres – gewann Krieschow jedoch deutlich mit 5:1 und möchte nun an dieses Ergebnis anknüpfen. Bischofswerda hingegen wird alles daransetzen, den Negativlauf zu stoppen und wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.

Beide Teams gehen also mit klarer Motivation, aber unterschiedlicher Ausgangslage in das Spiel – ein offenes Duell mit Potenzial für ein enges Match im Tabellenkeller bzw. unteren Mittelfeld.