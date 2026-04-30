Vorbericht: FC Langengeisling II - SG Langenpreising/Zustorf

Die SG Langenpreising/Zustorf steht vor dem nächsten schweren Auswärtsspiel: Mit dem FC Langengeisling II wartet eine der defensivstärksten Mannschaften der Liga. Gerade einmal neun Gegentore in 16 Spielen sprechen eine deutliche Sprache und zeigen, wie schwer es ist, gegen dieses Team zum Torerfolg zu kommen.

Bereits im Hinspiel zeigte sich, wie eng die Kräfteverhältnisse sind. Über weite Strecken begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, ehe Langengeisling eine Unachtsamkeit der SG eiskalt zum 1:0 nutzte und anschließend ihre defensive Stabilität erneut unter Beweis stellte.