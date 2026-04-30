Vorbericht: FC Langengeisling II - SG Langenpreising/Zustorf

Die SG Langenpreising/Zustorf steht vor dem nächsten schweren Auswärtsspiel: Mit dem FC Langengeisling II wartet eine der defensivstärksten Mannschaften der Liga. Gerade einmal neun Gegentore in 16 Spielen sprechen eine deutliche Sprache und zeigen, wie schwer es ist, gegen dieses Team zum Torerfolg zu kommen.
Bereits im Hinspiel zeigte sich, wie eng die Kräfteverhältnisse sind. Über weite Strecken begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, ehe Langengeisling eine Unachtsamkeit der SG eiskalt zum 1:0 nutzte und anschließend ihre defensive Stabilität erneut unter Beweis stellte.
Doch die SG reist mit viel Selbstvertrauen an. Aktuell präsentiert sich das Team in bestechender Form und ist das beste Rückrundenteam der Liga. Der Sieg gegen Tabellenführer Eichenkofen am vergangenen Wochenende hat zusätzlich Rückenwind gegeben und das Vertrauen in die eigene Stärke weiter gefestigt.
Angesichts der aktuellen Form beider Mannschaften darf ein ausgeglichenes Spiel erwartet werden, in dem Kleinigkeiten den Unterschied machen werden. Wenn es der SG gelingt, ihre gute Form mitzunehmen, geduldig zu bleiben und auf die entscheidende Torchance zu warten, ist auch gegen das Topteam aus Langengeisling durchaus etwas Zählbares möglich.