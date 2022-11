Vorbericht FC Illdorf - SV Bertoldsheim

Eine Standardsituation brachte die Illdorfer am vergangenen Wochenende auf die Siegerstraße und führte am Ende gar zu einem deutlichen 5:0-Erfolg über die VfR-Reserve. „In der ersten Halbzeit hatte es gar nicht danach ausgesehen, denn die ging eher an die Neuburger. Unser Treffer kurz vor der Pause hat bei ihnen einen Knacks verursacht – und gegen die immer offensiver werdende VfR-Elf haben wir uns endlich mal nicht mit einem 1:0 oder 2:0 zufrieden gegeben“, ordnet FCI-Spielertrainer Alex Gerbl den deutlichen Sieg ein. Nun empfangen er und seine Jungs auf eigenem Terrain den Spitzenreiter aus Bertoldsheim. Der 33-Jährige erwartet folgerichtig „einen harten Brocken“: „Der SVB stand nicht die ganze Vorrunde umsonst ganz oben in der Tabelle. Bertoldsheim verfügt über eine enorme Qualität und ist ins Laufen gekommen.“ Trotzdem machen Gerbl vor allem die vergangenen direkten Duelle Hoffnung – sowie die konstant guten Leistungen der Seinen in den vergangenen Wochen: „Beim 0:0 im Hinspiel sowie in der Vorbereitung haben wir bereits gezeigt, dass wir mit den Bertoldsheimern mithalten können. Mit ein wenig Spielglück können wir gerade zu Hause etwas reißen. Wir werden jedoch alle verfügbaren Spieler bei mindestens 100 Prozent brauchen, damit etwas möglich ist.“ Selbstbewusst und motiviert genug sollten die Illdorfer auf jeden Fall sein, denn mit einem Erfolg im Spitzenspiel winkt erstmals in dieser Saison der Platz an der Tabellenspitze. Für Gerbl ist dies zwei aber kein großes Thema: „Unser Saisonziel hat sich nicht geändert. Wir tun gut daran, von Spiel zu Spiel zu schauen – und dann werden wir sehen, was am Ende dabei herauskommt. Die Konkurrenz ist enorm stark – aber wir sind stolz auf das, was bisher alles gelaufen ist.“ Die Bertoldsheimer nehmen derweilen ein paar schöne Tage auf Mallorca, wo sie mit einigen Akteuren den Gewinn der Herbstmeisterschaft gebührend feierten, mit in das Spitzenduell.