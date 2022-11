Vorbericht FC Illdorf - SV Bertoldsheim

Mit Schwung ins Spitzenspiel

Nach dem 5:0-Sieg gegen den VfR Neuburg II tritt A-Klassist FC Illdorf mit breiter Brust gegen den SV Bertoldsheim an.

(Illdorf) Nach der Ungeschlagenenserie des VFR Neuburg II hatte man vor dem vergangenen Wochenende wohl ein denkbar knappes Spiel beim FC Illdorf erwartet. Doch der Gastgeber konnte durch ein überzeugendes 5:0 die drei Punkte bei sich behalten. Für Spielertrainer Alexander Gerbl kam der Kantersieg etwas überraschend. „Vor allem mit dem Sieg in dieser Höhe hatte ich nicht gerechnet. Aber das liegt daran, dass wir in den vergangenen Wochen vieles gut umsetzen. Dazu kam, dass unser Gegner aufgeund der Nominierung seines Shooting-Stars Nikolai Krzyzanowski für die erste Mannschaft ohne richtigen Stürmer auskommen musste.“

Durch diesen Sieg ist der Drittplatzierte aus Illdorf wieder etwas näher an den Tabellenführer und kommenden Gegner SV Bertolds-heim, der am Wochenende spielfrei war, herangerückt. Trotz der guten tabellarischen Situation macht man sich um einen möglichen Aufstieg in dieser Saison keine Gedanken. „Als Sportler will ich mit meiner Mannschaft natürlich das Maximale herausholen. Allerdings haben wir uns keine Vorgabe für diese Saison gesetzt und werden uns auch nicht unnötig den Druck selbst auferlegen. Wir genießen einfach, wie es gerade läuft", so Gerbl.

Dass der FC Illdorf trotz allem von mehr träumen kann, liegt vor allem daran, dass Torwart Christian Stöckl in den bisherigen zwölf Partien nur acht Mal hinter sich greifen musste. Dabei ist die De-fensivarbeit laut Gerbl nichts, worauf im Training explizit Augenmerk gelegt wird: „Ich denke, das ist reine Kopfsache. Jeder Spieler ist sich seiner Aufgabe bewusst, sodass wir immer schnell wieder in die Ordnung kommen. Falls dann mal etwas durchrutscht, haben wir einen guten Torwart, auf den wir uns verlassen können."

Verbesserungspotenzial zeigt lediglich die Offensive, wo der FCI vereinzelt die Konsequenz vermissen lässt. „Was mich noch etwas stört, ist die Tatsache, dass wir wie beim 2:1 in Weichering nach dem 2:0 unsere Chancen nicht genutzt haben, um den Sack zuzumachen. Gegen den VFR haben wir es gut gemacht, weil wir uns auch nach der Führung nicht zufriedengegeben und verwaltet haben, sondern auf das dritte, vierte und fünfte Tor gegangen sind", resümiert der 33-Jährige.