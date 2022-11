Vorbericht FC Illdorf - SV Bayerdilling

Mit den ers-ten beiden Leistungen seiner Jungs (0:0 in Bertoldsheim, 1:1 gegen Staudheim) war Illdorfs Spielertrainer Alex Gerbl durchaus zufrieden, doch beim Auswärtsspiel in Berg im Gau ließen sie vieles davon vermissen. „Leider haben wir es dort nicht geschafft, das auf den Platz zu bekommen, was wir uns vorgenommen hatten“, stellt Gerbl fest. Vor allem über dem 0:1- Rückstand ärgert er sich: „Wir haben erneut einige Chancen nicht nutzen können und liefen dann erneut hinterher.“ Auch wenn der Zustand des Geläufs seiner Elf nicht in die Karten gespielt hat, möchte der 32-Jährige das nicht als Ausrede nehmen, sondern erkennt die Leistung des Gegners an: „Es lag an uns selbst und am Gegner, der seine Sache wirklich gut gemacht hat, dass es am Ende nur ein Remis für uns gab.“ Mit den Bayerdillingern, die zuletzt drei Spiele in Folge ungeschlagen blieben, erwartet Gerbl einen schweren Gegner: „Wir werden erneut alles reinwerfen müssen, um endlich den ersten Sai- sonsieg zu landen.“ An ihren Auftritt in der Vorsaison gegen den SV Bayerdilling erinnern sie sich in Illdorf gerne zurück, da gewann ihre Elf mit 6:2.