Vorbericht FC Illdorf - SG Edelshausen

Die erste Niederlage und damit den ersten richtigen Rückschlag musste der Mitaufstiegsfavorit aus Illdorf zuletzt im Spitzenspiel beim BSV Neuburg hinnehmen. Diese war laut ihres Spielertrainers Alex Gerbl auch zugegeben verdient: „Wir haben gegen einen an dem Tag extrem starken Gegner gespielt, den wir kaum in den Griff bekommen haben.“ Die drei Gegentore, welche die stärkste Defensive hinnehmen musste, waren aus Sicht des Coachs aber allesamt vermeidbar. „Zweimal ein Standard und ein Fehler in unserer Abwehr“ reichten an diesem Nachmittag für die erste Saisonniederlage. Nun gilt es für die Illdorfer daheim, gegen das Tabellenschlusslicht aus Edelshausen eine Reaktion zu zeigen und den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen wieder fortzusetzen. Gerbl erwartet ein schweres Spiel: „Edelshausen hat voriges Wochenende bewiesen, dass es sogar Topmannschaften richtig fordern kann und musste am Ende nur eine knappe Niederlage einstecken. Daher müssen wir gewarnt sein, den Gegner nicht zu unterschätzen. Die aktuelle Tabelle zeigt nicht alles, denn sie haben in jedem Spiel mindestens ein Tor gemacht und deshalb erwarte ich einen schwer zu bespielenden Gegner.“ Dennoch gehen die Illdorfer als haushoher Favorit in die Partie.