Vorbericht FC Illdorf - DJK Brunnen

Die Illdorfer sind wahrlich nicht bekannt für „Hurra-Fußball“, viel eher für gnadenlose Disziplin. Dass die gute taktische Ausrichtung immer mehr Früchte trägt, zeigt der Blick auf die Tabelle. Hier haben sich die Jungs von Spielertrainer Alex Gerbl nach einem durch- wachsenen Saisonstart bis auf Rang drei vorgearbeitet und sich oben in der Tabelle festgesetzt. Mit dem 3:0-Erfolg im Verfolgerduell bei der SG Holzheim/Münster vergangenen Samstag zeigte sich Gerbl sehr zufrieden: „Wir haben genau das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben.“ Lediglich mit der Chancenverwertung haderte der 33-Jährige etwas: „Leider haben wir es nicht geschafft, den Deckel frühzeitig draufzumachen.“ Gegen die seit drei Spielen sieglose DJK Brunnen erwartet Gerbl eine schwere Aufgabe, die er aber zuversichtlich angeht: „Brunnen steht in der Tabelle deutlich schlechter da, als sie sind. Aber ich bin mir sicher, dass wir zu Hause mit unseren Zuschauern im Rücken alles daran setzen werden, es dem Gegner schwer zu machen. Dafür ist eine erneut sehr konzentrierte und disziplinierte Leistung notwendig.“ Die Chancen auf den sechsten Saisonsieg stehen nicht schlecht, vor allem nicht, wenn die Elf erneut ihre defensive Stabilität auf den Rasen bringt. Das nämlich ist mit erst sechs Gegentoren eindeutig das Prunkstück der Liga.