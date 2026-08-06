Vorbericht: Drei Spiele, drei Tage – Härtetest zum Abschluss der Vorbe von Christoph Hill · Heute, 10:52 Uhr · 0 Leser

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Morgen, 18:30 Uhr Waltershausen Waltershausen VfB Oberweimar Oberweimar 18:30 PUSH

Für den FSV Waltershausen steht das letzte und intensivste Vorbereitungswochenende vor dem Start der neuen Kreisoberliga-Saison an. Nach einer kurzfristigen Änderung im Spielplan warten weiterhin drei Testspiele in drei Tagen auf die Mannschaft von Christoph Hill und Philipp Haude.





Bevor es am Freitag losgeht, wird unter der Woche noch einmal konzentriert gearbeitet. In den Trainingseinheiten am Dienstag und Donnerstag stehen der Feinschliff sowie die letzten taktischen Abläufe im Fokus. Ziel ist es, die positiven Ansätze der vergangenen Wochen weiter zu festigen und gleichzeitig die individuellen Fehler zu minimieren.



Den Auftakt bildet am Freitagabend ein Heimspiel gegen den VfB Oberweimar. Ursprünglich sollte der FSV auf den FSV Gräfenroda treffen, doch nach einer kurzfristigen Absage konnte mit Oberweimar schnell ein neuer Gegner gefunden werden. Anpfiff ist um 18:30 Uhr in Waltershausen.





Keine 24 Stunden später geht es am Samstag weiter. In Leina trifft der FSV um 14:30 Uhr auf die SpG SG Grün-Weiß Catterfeld, die die vergangene Saison auf dem 5. Platz der Kreisliga Westthüringen beendete.



Den Abschluss des Wochenendes bildet am Sonntag das Heimspiel gegen die SG FSV Preußen Bad Langensalza II. Der Gegner reist als Meister der Kreisliga Staffel 2 und Aufsteiger in die Kreisoberliga nach Waltershausen. Der Anpfiff erfolgt um 16:00 Uhr.



Nach den positiven Leistungen der vergangenen Testspiele möchte der FSV den nächsten Schritt gehen. Das Trainerteam wird die drei Begegnungen nutzen, um möglichst allen Spielern Einsatzzeiten zu geben und die Mannschaft optimal auf den Pflichtspielstart vorzubereiten.



📅 Das Testspiel-Wochenende im Überblick



🟢 Freitag | 07.08.2026 | 18:30 Uhr

🏠 FSV Waltershausen – VfB Oberweimar



🟢 Samstag | 08.08.2026 | 14:30 Uhr (in Leina)

🚗 SpG SG Grün-Weiß Catterfeld – FSV Waltershausen



🟢 Sonntag | 09.08.2026 | 16:00 Uhr

🏠 FSV Waltershausen – SG FSV Preußen Bad Langensalza II



💚🤍 Drei Spiele. Drei Tage. Ein Ziel: Den letzten Feinschliff vor dem Saisonstart holen!