Vorbericht BSV Neuburg - FC Illdorf

Nachdem die hoch gehandelten Illdorfer mit drei Remis in Folge etwas schleppend in die Saison kamen, feierten sie zuletzt drei verdiente Siege in Folge und werden ihrer Rolle als Favorit um den Aufstieg bereits zu diesem frühen Zeitpunkt immer gerechter. Vor allem die hervorragende defensive Stabilität ist das Prunkstück der Klasse. Erst drei Gegentore sind mit Abstand die wenigsten im Vergleich zur Konkurrenz und sprechen eine eindeutige Sprache. Die Disziplin auf dem Feld münzen sie nun immer mehr in Zählbares um und entsprechend zufrieden ist Spielertrainer Alex Gerbl auch mit dem Auftritt beim 2:0 am vergangenen Wochenende gegen die Untermaxfelder Reserve: „Wir sind erneut sehr gut in das Spiel gekommen und hatten den Gegner gut unter Kontrolle. Nach der Pause gehen wir innerhalb von vier Minuten mit zwei Toren verdient in Führung, verpassen lediglich nach weiteren guten Möglichkeiten die frühzeitige Vorentscheidung.“ Nun wartet auf Gerbl und seine Jungs beim BSV Neuburg eine schwierige Aufgabe, aber zugleich auch eine große Chance, den hohen Ansprüchen weiter gerecht zu werden. Neben einem weiteren Ausrufezeichen, würden sie mit einem Auswärtserfolg nicht nur ihre Siegesserie fortsetzen, sondern sich auch weiter oben festsetzen. „Ich erwarte eine starke Mannschaft, die mit ihren guten Neuzugängen gerade nach den beiden Niederlagen in Folge zu allem imstande ist“, blickt Gerbl voraus. Es wird interessant, ob sich die beste Defensive oder die beste Angriffsreihe (19 Tore in 6 Spielen) der Klasse durchsetzen kann.