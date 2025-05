Vorbericht Altherren-Pokal: TSV RW Dreyen empfängt FA Herringhausen

Altherren-Pokal: TSV RW Dreyen empfängt FA Herringhausen-Eickum – Flutlicht, Feuer & Fußballromantik in der Gartenstraße

Endlich ist es wieder soweit: Pokalflair unter Flutlicht in der Gartenstraße! Am Freitagabend um 19:30 Uhr empfängt die Altherren-Mannschaft des TSV Rot-Weiß Dreyen die bislang unbekannten Gäste von der FA Herringhausen-Eickum zur 1. Runde des diesjährigen Altherren-Kreispokals. Ein Heimspiel, das es in sich hat – nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch.

Ein Gegner ohne Vergangenheit – Spannung garantiert