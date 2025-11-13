Vorbericht: AKM möchte seine Siegesserie weiter ausbauen

AKM Köln I empfängt am Sonntag, den 16.11.2025 um 15:00 Uhr Sinnersdorf II auf dem Kunstrasen Merianstraße.
Das Trainerteam um Cheftrainer Öztürk Sagol gibt die Marschrichtung klar vor: „Sinnersdorf ist eine spielstarke Mannschaft. Wir möchten unsere Siegesserie dennoch weiterhin ausbauen und das Maximum erreichen. Wir sind eine heimstarke Mannschaft. Dementsprechend werden wir auftreten.“
Tabellenlage
- AKM Köln I belegt aktuell mit 27 Punkten aus 12 Spielen den zweiten Tabellenplatz.
- Sinnersdorf II steht nach 11 Spielen und 20 Punkten auf Rang sechs.
- Tabellenführer ist FC Chorweiler I mit 33 Punkten.
Spielinfos
- Anstoß: Sonntag, 16.11.2025, 15:00 Uhr
- Spielort: Kunstrasenplatz Merianstraße, Köln
Ausblick
Das Team von AKM Köln I will mit einem weiteren Erfolg den Anschluss an die Tabellenspitze halten und den Druck auf Chorweiler erhöhen. Angesichts der Spielstärke von Sinnersdorf II, die bereits 46 Tore erzielen konnten, ist höchste Konzentration und Engagement gefordert, um die eigene Siegesserie fortzusetzen und die aktuellen Ambitionen zu untermauern.