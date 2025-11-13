Vorbericht: AKM möchte seine Siegesserie weiter ausbauen

AKM Köln I empfängt am Sonntag, den 16.11.2025 um 15:00 Uhr Sinnersdorf II auf dem Kunstrasen Merianstraße. Das Trainerteam um Cheftrainer Öztürk Sagol gibt die Marschrichtung klar vor: „Sinnersdorf ist eine spielstarke Mannschaft. Wir möchten unsere Siegesserie dennoch weiterhin ausbauen und das Maximum erreichen. Wir sind eine heimstarke Mannschaft. Dementsprechend werden wir auftreten.“

Tabellenlage

- AKM Köln I belegt aktuell mit 27 Punkten aus 12 Spielen den zweiten Tabellenplatz.

- Sinnersdorf II steht nach 11 Spielen und 20 Punkten auf Rang sechs.

- Tabellenführer ist FC Chorweiler I mit 33 Punkten. Spielinfos

- Anstoß: Sonntag, 16.11.2025, 15:00 Uhr

- Spielort: Kunstrasenplatz Merianstraße, Köln