Vorbericht 5. Spieltag - Premier League

Der kommende Premier-League-Spieltag bringt höchste Dramatik durch Spitzenspiele, ein emotionales Derby in Liverpool und Spannung rund um die neue Trainerära in Nottingham. Für Fußballfans in England wie international ist vieles geboten – der Samstag verspricht zahlreiche Geschichten und Wendungen.
Das Merseyside Derby: Das traditionsreiche Duell zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton findet am Samstag, 20.09., um 13:30 Uhr statt. In Anfield treffen zwei Teams mit großen Ambitionen aufeinander – Liverpool gilt als Favorit, doch Everton konnte in den vergangenen Derbys immer wieder für Überraschungen sorgen.
Manchester United gegen Chelsea: Ebenfalls am Samstag erwartet das Old Trafford ein absolutes Spitzenspiel. Die Red Devils empfangen die Blues aus London – traditionell eine Partie mit Tempo und Intensität.
Arsenal trifft auf Manchester City: Am selben Tag kommt es im Emirates Stadium zum Aufeinandertreffen von Arsenal und dem amtierenden Meister Manchester City. Für beide Teams geht es früh in der Saison um wichtige Punkte im Titelrennen.
Weitere interessante Begegnungen:
Brighton & Hove Albion gegen Tottenham Hotspur
Fulham gegen Brentford (Londoner Stadtduell)
West Ham United gegen Crystal Palace
Nottingham Forest hat als erster Club dieser Saison seinen Trainer entlassen. Nuno Espírito Santo musste nach Querelen mit Klubbesitzer Evangelos Marinakis und einem durchwachsenen Saisonstart gehen. Bemerkenswert: Gerade hatte er seinen Vertrag verlängert und nach der erfolgreichen Europa-League-Qualifikation große Rückendeckung bei den Fans. Nun übernimmt mit Ange Postecoglou ein international erfahrener Coach beim Traditionsclub die Verantwortung.