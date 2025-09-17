Vorbericht 5. Spieltag - Premier League

Das Merseyside Derby: Das traditionsreiche Duell zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton findet am Samstag, 20.09., um 13:30 Uhr statt. In Anfield treffen zwei Teams mit großen Ambitionen aufeinander – Liverpool gilt als Favorit, doch Everton konnte in den vergangenen Derbys immer wieder für Überraschungen sorgen.

Manchester United gegen Chelsea: Ebenfalls am Samstag erwartet das Old Trafford ein absolutes Spitzenspiel. Die Red Devils empfangen die Blues aus London – traditionell eine Partie mit Tempo und Intensität.