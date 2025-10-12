Vorbericht

https://www.instagram.com/fc_hellas_augsburg?igsh=bWplZjR0NHlzeG5uhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100063642068973
Am kommenden Sonntag um 13:30 Uhr trifft FC HELLAS Augsburg auf PSV Augsburg. FC HELLAS Augsburg gewann das letzte Spiel und hat nun neun Punkte auf dem Konto. Bei Kultur-Sport-Verein BIH Augsbg gab es für PSV Augsburg am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 2:4-Niederlage.
In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.
Zu den zwei Siegen und zwei Unentschieden gesellen sich bei PSV Augsburg drei Pleiten.
Die Gäste liegen FC HELLAS Augsburg dicht auf den Fersen und könnten FC HELLAS Augsburg bei einem Sieg in der Tabelle überholen.
Beide Mannschaften dürften sich die gleichen Siegchancen ausrechnen. Im Tableau liegen die Kontrahenten in jedem Fall dicht beieinander.