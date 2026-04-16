Vorbericht 21. Spieltag Kreisklasse 4 München

Der 21. Spieltag der Kreisklasse 4 München verspricht Hochspannung, denn im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt stehen entscheidende Duelle an. Nach einem torreichen letzten Wochenende, bei dem besonders TSV München-Ost mit einem 8:0-Sieg gegen SV München Laim ein Ausrufezeichen setzte, geht das Titelrennen zwischen SV Akgüney Spor München, SpVgg Thalkirchen und TSV München-Ost in die nächste Runde.

Kann Thalkirchen weiter Druck machen?

SpVgg Thalkirchen trifft daheim auf TSV Milbertshofen und will den Rückenwind aus dem 3:1-Auswärtssieg bei TSV 1860 München IV nutzen, um Platz zwei zu festigen. Tabellenführer SV Akgüney Spor München reist zu FC Hertha München 1922, die nach dem 4:0-Erfolg gegen die Sportfreunde mit Selbstvertrauen antreten. TSV München-Ost, aktuell Dritter, muss bei TSV 1860 München IV nachlegen, um den Anschluss zu halten.

Abstiegskampf liefert brisante Duelle!

Im Tabellenkeller kommt es zu richtungsweisenden Begegnungen: Schlusslicht FC Sportfreunde München gastiert bei TSV München-Solln II, die selbst dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen. BSC Sendling München empfängt den SV München Laim, der nach dem 0:8-Debakel unter Zugzwang steht. Bereits am Freitag eröffnet SV Pullach II gegen TSV Turnerbund München den Spieltag und könnte mit einem Sieg die Abstiegsränge verlassen.

Die Ausgangslage ist brisant: Der Erstplatzierte steigt direkt auf, Platz zwei geht in die Aufstiegsrelegation. Am Tabellenende droht Sportfreunde München der direkte Abstieg, während aktuell TSV München-Solln II auf dem Relegationsrang steht. Jeder Punkt kann in dieser Phase über Jubel oder Drama entscheiden.