 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

Vorbericht 21. Spieltag Kreisklasse 4 München

Showdown im Aufstiegsrennen: Wer setzt sich im Dreikampf an die Spitze?

von Helmut Kampa · Heute, 18:35 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse 4
Thalkirchen
FC Bosna
SV Laim
SV Pullach II

Der 21. Spieltag der Kreisklasse 4 München verspricht Hochspannung, denn im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt stehen entscheidende Duelle an. Nach einem torreichen letzten Wochenende, bei dem besonders TSV München-Ost mit einem 8:0-Sieg gegen SV München Laim ein Ausrufezeichen setzte, geht das Titelrennen zwischen SV Akgüney Spor München, SpVgg Thalkirchen und TSV München-Ost in die nächste Runde.

Kann Thalkirchen weiter Druck machen?

SpVgg Thalkirchen trifft daheim auf TSV Milbertshofen und will den Rückenwind aus dem 3:1-Auswärtssieg bei TSV 1860 München IV nutzen, um Platz zwei zu festigen. Tabellenführer SV Akgüney Spor München reist zu FC Hertha München 1922, die nach dem 4:0-Erfolg gegen die Sportfreunde mit Selbstvertrauen antreten. TSV München-Ost, aktuell Dritter, muss bei TSV 1860 München IV nachlegen, um den Anschluss zu halten.

Abstiegskampf liefert brisante Duelle!

Im Tabellenkeller kommt es zu richtungsweisenden Begegnungen: Schlusslicht FC Sportfreunde München gastiert bei TSV München-Solln II, die selbst dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen. BSC Sendling München empfängt den SV München Laim, der nach dem 0:8-Debakel unter Zugzwang steht. Bereits am Freitag eröffnet SV Pullach II gegen TSV Turnerbund München den Spieltag und könnte mit einem Sieg die Abstiegsränge verlassen.

Die Ausgangslage ist brisant: Der Erstplatzierte steigt direkt auf, Platz zwei geht in die Aufstiegsrelegation. Am Tabellenende droht Sportfreunde München der direkte Abstieg, während aktuell TSV München-Solln II auf dem Relegationsrang steht. Jeder Punkt kann in dieser Phase über Jubel oder Drama entscheiden.

So., 19.04.2026, 11:00 Uhr
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen
TSV Milbertshofen
TSV MilbertshofenMilbertshof.
11:00

Morgen, 19:30 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach II
TSV Turnerbund München
TSV Turnerbund MünchenTurnerbund
19:30

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln II
FC Sportfreunde München
FC Sportfreunde MünchenFC SF Mü
13:00

So., 19.04.2026, 10:45 Uhr
FC Hertha München 1922
FC Hertha München 1922FC Hertha Mü
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
10:45

So., 19.04.2026, 11:00 Uhr
SC München
SC MünchenSC München
FC Bosna i Hercegovina München 1993
FC Bosna i Hercegovina München 1993FC Bosna
11:00

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 IV
TSV München-Ost
TSV München-OstMünchen Ost
15:00live

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
BSC Sendling München
BSC Sendling MünchenBSC Sendling
SV München Laim
SV München LaimSV Laim
15:00