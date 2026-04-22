Vorbericht 20. Spieltag: SpVgg Eichenkofen - SG Langenpreising/Zustorf

Die SG Langenpreising/Zustorf steht vor einer echten Herausforderung: Am kommenden Spieltag geht es auswärts zur SpVgg Eichenkofen – dem aktuellen Tabellenführer der Liga. Die Gastgeber überzeugen bislang vor allem mit ihrer beeindruckenden Offensivkraft und stellen mit Abstand die torgefährlichste Mannschaft der Liga.

Doch die SG reist mit breiter Brust an. Nach dem souveränen Sieg gegen Eitting vergangenes Wochenende ist das Team in guter Form und hat die Klatsche gegen Schwaig sofort wieder gut gemacht. Die Mannschaft wirkt aktuell gefestigt und wird alles daran setzen, dem Favoriten Paroli zu bieten.