Vorbericht 19. Spieltag: SG Langenpreising/Zustorf vs. FC Eitting II

Nach der deutlichen 1:5-Niederlage am vergangenen Spieltag will die SG Langenpreising/Zustorf im Heimspiel gegen den FC SpFr. Eitting II eine Reaktion zeigen. Die Mannschaft wird bemüht sein, die Fehler der Vorwoche abzustellen und wieder stabiler aufzutreten.
Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete mit einem 2:2-Unentschieden – ein Hinweis darauf, dass auch dieses Duell auf Augenhöhe stattfinden dürfte. Entscheidend wird sein, wer seine Chancen konsequenter nutzt und defensiv kompakter steht.
Personell kann die SG nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Ludwig Hobelsberger ist beruflich verhindert. Hinter dem Einsatz von Tobias Empl und Nico Brendel steht aufgrund einer Blessur noch ein Fragezeichen.
Anpfiff für dieses Spiel ist Sonntag, 19.04.2026 / 15:00 Uhr vor heimischem Publikum am Sportplatz Zustorf (Angerstr. 10, 85465 Langenpreising).