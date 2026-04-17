Vorbericht 19. Spieltag: SG Langenpreising/Zustorf vs. FC Eitting II

Nach der deutlichen 1:5-Niederlage am vergangenen Spieltag will die SG Langenpreising/Zustorf im Heimspiel gegen den FC SpFr. Eitting II eine Reaktion zeigen. Die Mannschaft wird bemüht sein, die Fehler der Vorwoche abzustellen und wieder stabiler aufzutreten.

Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete mit einem 2:2-Unentschieden – ein Hinweis darauf, dass auch dieses Duell auf Augenhöhe stattfinden dürfte. Entscheidend wird sein, wer seine Chancen konsequenter nutzt und defensiv kompakter steht.