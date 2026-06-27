Vorbereitungsstart mit zehn Eigengewächsen und fünf Neuzugängen

Neuzugänge von 25/26 & 26/27 - stehend von rechts: Spartenleiter Marcel Kunkel, Simon Saller, Florian Eiblmeier, Michael Hamburg, Ramona Wollinger, Cem Jenetzke, Aaron Brümmer, Tim Loidl, Maxi Duschl, Leonhard Heimerl – Foto: TSV Natternberg

Bei den Nattern ist der Startschuss für die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gefallen. Das Trainerteam um Andreas Mayer und Florian Grantner darf sich dabei über einen so großen Kader wie lange nicht mehr freuen. Insgesamt stoßen zehn Spieler aus der eigenen A-Jugend sowie fünf externe Neuzugänge zum Herrenteam.

Mit zehn Eigengewächsen aus der eigenen Jugend setzt der TSV Natternberg seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort. Ergänzend dazu verstärken fünf Neuzugänge den Kader und sollen gemeinsam mit den Nachwuchsspielern den nächsten Entwicklungsschritt des Vereins gestalten.

Spartenleiter Marcel Kunkel zeigt sich mit der Entwicklung äußerst zufrieden:

„Es macht mich stolz, dass zehn Spieler aus unserer eigenen Jugend den Sprung in den Herrenbereich geschafft haben. Genau dafür investieren wir seit Jahren viel Zeit und Herzblut. Die externen Neuzugänge passen nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend zu uns und werden unsere jungen Spieler auf ihrem Weg begleiten. Dadurch verfügen unsere Trainer über einen breiten und qualitativ starken Kader.“

Der TSV Natternberg bleibt dabei seiner eingeschlagenen Philosophie treu. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Förderung der eigenen Jugend sowie eine nachhaltige Vereinsentwicklung.

„Wir werden sehen, was in dieser Saison für uns möglich ist. Aktuell läuft alles nach Plan und wir haben jetzt schon den Blick für die Winterpause auf dem Schirm. Unser Fokus liegt weiterhin auf Qualität und Quantität. Angefangen beim Trainerteam, das derzeit die C-Lizenz absolviert und dadurch die Trainingsqualität weiter steigern wird. Gleichzeitig möchten wir unseren Spielern eine sportliche Heimat bieten, in der Identifikation, Kameradschaft und Zusammenhalt im Mittelpunkt stehen, ganz bewusst ohne Spielergehälter.“

Mit der Mischung aus zehn Eigengewächsen und fünf gezielten Neuzugängen startet der TSV Natternberg mit einem breiten und ausgewogenen Kader in die neue Saison. Der Verein bleibt seiner Linie treu: Junge Talente aus den eigenen Reihen fördern, den Übergang in den Herrenbereich aktiv begleiten und den Kader dort ergänzen, wo es sportlich und menschlich sinnvoll ist.