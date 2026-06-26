Vorbereitungsstart bei Optik Rathenow: Dämpfer zum Auftakt

Am Mittwoch herrschten heiße Temperaturen, als der Startschuss für die neue Saison fiel. Das Trainerteam bat die Mannschaft zur ersten gemeinsamen Trainingseinheit, um die Grundlagen für die anstehende Spielzeit 2026/27 zu legen. Insgesamt fanden sich 20 Spieler auf dem Trainingsgelände ein. Unter den Anwesenden befanden sich auch zahlreiche Testspieler, die sich für ein Engagement empfehlen wollten.

Das Trainerteam zeigte sich nach dem intensiven Auftakt durchaus zufrieden mit dem Zustand der Akteure. Trainer Ingo Kahlisch, der zusammen mit Sven Ahlendorf das Trainerteam bildet, bescheinigte allen anwesenden Spielern einen ordentlichen ersten Eindruck. Trotz der anstrengenden Bedingungen zogen alle Akteure voll mit, was den Verantwortlichen eine erste positive Bestandsaufnahme für die kommenden Wochen ermöglichte.

Verletzungsschock an der Achillessehne

Überschattet wurde der Trainingsstart jedoch von einer bitteren Nachricht. Als Wermutstropfen der ersten Einheit verletzte sich Marcito Vicente an der Achillessehne. Der Spieler wird dem Verein damit voraussichtlich für vier bis sechs Wochen fehlen und steht in der wichtigen Frühphase der Vorbereitung nicht zur Verfügung.

Härtetest am Vogelgesang

Bereits am morgigen Samstag, den 27. Juni, steht der erste Testspiel auf dem Programm. Um 11 Uhr empfängt der FSV Optik die VSG Altglienicke aus der Regionalliga Nordost zum Testspiel im Stadion am Vogelgesang. Für die Zuschauer ist bei freiem Eintritt für Essen und Trinken gesorgt, um dem ersten Testspiel der neuen Saison einen passenden Rahmen zu verleihen.