Vorbereitungsstart bei Münchner Kickers – Rancic kehrt zurück

Sowohl in der Administration als auch am Kader wurde an den Schrauben gedreht.

Mit Erblin Gashi konnte ein neuer sportlicher Leiter gewonnen werden. Erblin bringt viel Leidenschaft, Engagement und den Siegeswillen mit. Zudem ist er auch menschlich eine Bereicherung für unseren Verein.

Drazen Palac wird die Position des Torwart-Trainers nicht mehr ausführen. In Zukunft wird er der Teammanager der ersten Mannschaft sein. Somit ist er Jimis rechter Arm und der verlängerte Arm der Vereinsführung. Wir freuen uns, dass Drazen dem Verein erhalten bleibt. Mit seiner Erfahrung und positiven Ausstrahlung ist er ein wichtiger Baustein für den Zusammenhalt im Verein.

Marko Palac wird den freien Posten des Torwarttrainers ausführen. Marko hat sich aufgrund von Verletzungen entschieden die Fußballschuhe bzw. die Torwarthandschuhe an den Nagel zu hängen. Wir hoffen, dass dies nur eine temporäre Entscheidung ist.

Bezüglich des Kaders kann erfreulicher Weise vermittelt werden, dass es keine Abgänge aus der ersten Mannschaft gibt. Lediglich Benjamin Coric hat den Verein verlassen, da er zurück in seine Heimat Bosnien und Herzegowina gezogen ist. Hiermit wünschen wir ihm alles erdenklich Gute und danken ihm für seinen Einsatz.

Zur neuen Saison werden:

Amir Kryeziu (FC Kosova)

Gjelbrim Bektashi (FC Kosova)

Matija Orec (FC Phönix Schleißheim)

Nemanja Rancic (FC Wacker München)

sich das Kickers-Trikot überstreifen.

Mit Nemanja Rancic kommt ein bekanntes Gesicht zurück an den Wolkerweg. Nemanja verließ uns zur letzten Winterpause und verhalf dem FC Wacker zum Aufstieg in die Landesliga. Diesbezüglich Glückwünsche an den FC Wacker und ein Dankeschön für die reibungslose „Rückholaktion“.

Wir sind uns sicher, dass sich alle neuen Spieler von Beginn in der Mannschaft adaptieren und einen großen Beitrag leisten werden. Herzlich Willkommen bei den Kickers!