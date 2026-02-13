Vorbereitungsspiel gegen SV Felsberg II

In einem einseitigen Vorbereitungsspiel mit Trainingscharakter beider Seiten konnte sich unser Team am Ende deutlich mit 13:0 gegen "Die Zweite" des SV Felsberg durchsetzen. Von Beginn an übernahmen wir die Kontrolle über das Spielgeschehen. Mit viel Laufbereitschaft schnürten wir die Gäste tief in deren Hälfte ein. Bereits in der Anfangsviertelstunde fielen die ersten Treffer, sodass früh deutlich wurde, in welche Richtung sich die Partie entwickeln würde. Zur Halbzeit stand es bereits komfortabel zugunsten der Hausherren.

Im Vordergrund standen für den SV Wehrden jedoch weniger das Ergebnis als vielmehr die taktischen Vorgaben; diese konnten hierdurch intensiviert und weiter gefestigt werden.