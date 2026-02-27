Vorbereitungsspiel gegen SF Hostenbach

Am vergangenen Wochenende musste sich unsere Mannschaft mit 0:2 geschlagen geben. Auch wenn das Ergebnis am Ende nicht zu unseren Gunsten ausfiel, können wir mit dem Spielverlauf insgesamt zufrieden sein.

Von Beginn an zeigte das Team eine engagierte und disziplinierte Leistung. Gegen einen körperlich robusten und eingespielten Gegner hielten wir gut dagegen und standen defensiv über weite Strecken kompakt. In der ersten Halbzeit gelang es uns immer wieder, durch schnelles Umschaltspiel offensive Akzente zu setzen. Leider fehlte im letzten Drittel die letzte Konsequenz oder auch das nötige Quäntchen Glück im Abschluss.