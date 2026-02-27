Vorbereitungsspiel gegen SF Hostenbach

Am vergangenen Wochenende musste sich unsere Mannschaft mit 0:2 geschlagen geben. Auch wenn das Ergebnis am Ende nicht zu unseren Gunsten ausfiel, können wir mit dem Spielverlauf insgesamt zufrieden sein.
Von Beginn an zeigte das Team eine engagierte und disziplinierte Leistung. Gegen einen körperlich robusten und eingespielten Gegner hielten wir gut dagegen und standen defensiv über weite Strecken kompakt. In der ersten Halbzeit gelang es uns immer wieder, durch schnelles Umschaltspiel offensive Akzente zu setzen. Leider fehlte im letzten Drittel die letzte Konsequenz oder auch das nötige Quäntchen Glück im Abschluss.
Trotz der beiden Gegentreffer ließ sich unsere Mannschaft nicht aus dem Konzept bringen und spielte weiterhin mutig nach vorne. Besonders erfreulich war, dass wir junge A-Jugendspieler in die Partie integrieren konnten. Sie fügten sich nahtlos ins Team ein, zeigten großen Einsatz und sammelten wertvolle Erfahrungen im Aktivenbereich.
Gerade in der zweiten Halbzeit erspielten wir uns gute Möglichkeiten und waren dem Anschlusstreffer mehrfach nahe. Einsatz, Laufbereitschaft und Teamgeist stimmten – einzig die Effizienz vor dem Tor fehlte an diesem Tag.
Unterm Strich steht zwar eine 0:2-Niederlage, doch die Leistung und die positive Entwicklung der Mannschaft – insbesondere mit Blick auf die eingebundenen Nachwuchsspieler – stimmen uns optimistisch für die kommenden Aufgaben.