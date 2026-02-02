Vorbereitungsspiel gegen SF Heidstock

Im Vorbereitungsspiel gegen die klassenhöheren SF Heidstock setzte die junge neu formierte Mannschaft die Vorgaben des Trainertrios sehr gut um, so dass man mit einem 5:0 nach einigen schön herausgespielten Toren in die Halbzeit ging. Auch eine 10minütige Schlafmützigkeit, als der Gegner zum Anschlusstreffer kam, brachte das Team nicht aus dem Konzept, was zwangsläufig zu weiteren Toren für die Heimmannschaft führte. Ein insgesamt auch in dieser Höhe verdienter Sieg zeigt die gute sportliche Entwicklung durch das neue Trainerteam. Hervorzuheben ist auch, dass es keinerlei Unstimmigkeiten bei Schiedsrichterentscheidungen gab und die Spieler sich immer wieder gegenseitig motivieren konnten. Die für ein Vorbereitungsspiel zahlreichen Zuschauer sahen ein gutes Spiel unsererseits. Aus einer homogenen Mannschaftsleistung hoben sich der stets aufmerksame Torwart, beide Innenverteiger sowie die Außen hervor. Das nächste Vorbereitungsspiel ist am Sonntag, dem 08.02.2026 um 14 Uhr auf dem Sportplatz des SV Wehrden gegen SC Altenkessel II.

Fazit: Es macht Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen, einer Mannschaft, die erst am Anfang ihres Weges steht, aber bemüht und willig erscheint. Die Leistung gegen Heidstock ist der Maßstab für die kommenden Wochen und Monate. Aber es liegt noch einiges an Arbeit vor uns.