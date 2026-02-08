 2026-02-06T13:16:52.650Z

Vereinsnachrichten

Vorbereitungsspiel gegen SC Altenkessel II

von Jürgen Lesch · Heute, 15:25 Uhr · 0 Leser

Wehrden

Wegen Erkrankungen und Verletzungen musste das Vorbereitungsspiel gegen Altenkessel II leider kurzfristig abgesagt werden. Wir möchten uns hiermit nochmals bei dem SC Altenkessel gerade wegen der kurzfristigen Absage entschuldigen.

J.L.