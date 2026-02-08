Vorbereitungsspiel gegen SC Altenkessel II

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wegen Erkrankungen und Verletzungen musste das Vorbereitungsspiel gegen Altenkessel II leider kurzfristig abgesagt werden. Wir möchten uns hiermit nochmals bei dem SC Altenkessel gerade wegen der kurzfristigen Absage entschuldigen.