Vorbereitungsspiel gegen den TUS Reuschenberg

Am kommenden Sonntag, 20.07.2025 um 15:30 trifft der BV Weckhoven im Testspiel auf den Kreisligisten A, den TUS Reuschenberg.

Weder Trainer , noch Spieler haben solch einen Spielverlauf erwartet.

Fehler können passieren, aber in dieser Häufigkeit und vor allem so einfache Fehler dürfen wir uns selbst bei einem Testspiel nicht erlauben, so der Trainer im Gespräch.