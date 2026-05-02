»Vorbereitungsspiel« ab Platzverweis: Ammerthal verliert Heimspiel Landesliga Nordost, Samstag: Der frischgebackene Meister muss sich Mögeldorf mit 0:2 geschlagen geben von Florian Würthele · Heute, 19:52 Uhr · 0 Leser

Ammerthals Henrik Brüggen sah kurz nach Wiederbeginn die Rote Karte. – Foto: Jonas Löffler

Wer kann es ihnen verübeln: Die DJK Ammerthal verlor das erste Spiel nach dem geschafften Meisterstück am Mittwoch. Die Rösl-Mannschaft musste am Samstagnachmittag gegen den starken Aufsteiger SpVgg Mögeldorf eine 0:2 (0:1)-Heimniederlage einstecken. Knackpunkt in dieser Partie war eine glattrote Karte an Ammerthals Verteidiger Henrik Brüggen (50. Minute) aufgrund einer Notbremse. Nach einer ordentlichen ersten halben Stunde zollte die DJK auch den Feierlichkeiten der letzten Tage ein wenig Tribut und ging letztlich leer aus. Die Trainerstimmen.



Tobias Rösl (Trainer DJK Ammerthal): „In den ersten 15, 20 Minuten haben wir es bis vor die Box ordentlich und seriös gespielt. Wenn wir es ausspielen, schaut das Ergebnis ein bisschen anders aus. Dass wir dann irgendwann Federn lassen, war wetter- und feierbedingt auch klar. Die Rote Karte – unser Spieler war auf der linken Seite nicht unbedingt der letzte Manne – kann man bei so einem Spiel auch anders werten. Das tat uns natürlich ein bisschen weh. Trotz der Feierlichkeiten war es eine ordentliche Leistung. Vor allem in der ersten halben Stunde hat man gesehen, dass wir verdient Meister geworden sind. Wir haben es ordentlich gespielt, obwohl das Ergebnis nicht das ist, was wir wollten. Glückwunsch an Mögeldorf für eine erfolgreiche Saison als Aufsteiger.“



Manuel Bergmüller (SpVgg Mögeldorf): „Es ist nicht selbstverständlich, was Tobias Rösl hier mit seiner Truppe abgeliefert hat. Nach dem Abstieg sowas wieder aufzubauen und so souverän durch die Liga zu marschieren, mit so geilen Kickern und so einem geilen System. Großer Respekt. Zum Spiel: Bis zur Roten Karte war es ein spannendes Spiel, ab dann war es ein Vorbereitungsspiel. Dann haben wir uns nicht mehr gegenseitig wehgetan. Man hat auch die Ammerthaler Feiernächte gesehen. Natürlich nehmen wir das 2:0 gerne mit.“