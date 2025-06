Vorbereitungsplan SV Elversberg

Der Blick geht nach vorne. Nachdem die vergangene Saison für die SV Elversberg etwas länger als gedacht lief, stand für die Mannschaft jetzt erstmal etwas Erholung an. In der kommenden Woche kehrt die Elv nun mit ihrem neuen Trainer Vincent Wagner wieder auf den Platz zurück. Am Freitag, 20. Juni, findet die erste Trainingseinheit der Sommer-Vorbereitung um 13.00 Uhr in St. Ingbert statt.

In den folgenden sechs Wochen bis zum Saison-Start am ersten August-Wochenende stehen anschließend ein Trainingslager in den Niederlanden und sechs Freundschaftsspiele auf dem Plan. Zum Auftakt tritt die SVE dabei am Samstag, 26. Juni, bei Eintracht Trier an. Danach geht es gegen die Kickers Offenbach, im Rahmen des Trainingslagers gegen die PSV Eindhoven (unter Ausschluss der Öffentlichkeit) sowie gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim, Fortuna Sittard und den FC Homburg weiter. Das Testspiel gegen Fortuna Sittard findet dabei im Rahmen einer Saison-Eröffnung in der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg statt, Informationen hierzu folgen gesondert über die Online-Kanäle sowie die Homepage der SV Elversberg.

Der aktuelle Stand der Sommer-Vorbereitung 2025 im Überblick*:

· Freitag, 20.06.: Trainingsauftakt (13.00 Uhr, St. Ingbert)

· Samstag, 28.06.: Testspiel SV Eintracht Trier (15.00 Uhr, in Schillingen)

· Freitag, 04.07.: Testspiel Kickers Offenbach (14.00 Uhr, in Offenbach)

· Montag, 07.07., bis Sonntag, 13.07.: Trainingslager in Mierlo/Niederlande

· Samstag, 12.07.: Testspiel PSV Eindhoven (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

· Samstag, 19.07.: Testspiel TSG Hoffenheim (15.30 Uhr, in Zuzenhausen)

· Samstag, 26.07.: Testspiel Fortuna Sittard (13.30 Uhr, in Elversberg)

· Sonntag, 27.07.: Testspiel FC Homburg (14.00 Uhr, in Homburg)

· Wochenende 01.-03.08.: Saison-Start 2. Bundesliga

*Ergänzungen folgen online, Änderungen sind möglich.