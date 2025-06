Vorbereitungsplan des Regionalligisten steht fest

Der Regionalligist SV Babelsberg 03 befindet sich derzeit noch in der Sommerpause. Aber schon bald beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2025/2026 in der Regionalliga Nordost. Dabei ist einiges geboten. Hier sind alle Informationen des Vereins zum bevorstehenden Vorbereitungsplan:

Infos zu den Testspielen

Nach der Saison heißt in der Vorbereitung und diese Termine stehen im Juni und Juli für unsere Equipe an. Um sich optimal auf die nächste Saison einstellen zu können wird ab dem 23.06. wieder offiziell ins Mannschaftstraining gestartet. Anschließend stehen Testspiele gegen TeBe am Samstag, dem 28.06., Tasmania Berlin und den RSV Eintracht auf dem Plan.