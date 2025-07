Vorbereitungsphase endet mit positiver Bilanz

Das letzte Testspiel und zugleich Pokalspiel endete mit einer deutlichen 0:3-Niederlage gegen den ESV Treuchtlingen. In einem intensiven Duell konnte sich der VfB Mörnsheim lange Zeit gut behaupten. Besonders die Defensive zeigte sich stabil – vor allem Alexander Schwarz, der keinen Zweikampf verlor, und Alex Mittl, der mit einigen spektakulären Paraden glänzte, verhinderten ein frühes Gegentor. Leider musste Mörnsheim den Druck im Laufe des Spiels spüren und verlor am Ende etwas zu deutlich. Dennoch bleibt die Erkenntnis, dass die Mannschaft defensiv gut organisiert ist und auch in solchen intensiven Spielen die richtigen Impulse gesetzt hat.

Kantersieg vom 23.07. gegen Türkgücü Eichstätt

Am Mittwoch konnte der VfB Mörnsheim hingegen ein anderes Gesicht zeigen und sich mit einem beeindruckenden 6:0 gegen Türkgücü Eichstätt durchsetzen. Die erste Halbzeit war noch etwas schleppend, und die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. Doch in der zweiten Halbzeit ging es Schlag auf Schlag: Das Team steigerte sich deutlich und zeigte in allen Bereichen des Spiels eine starke Leistung. Dieser hohe Sieg war nicht nur verdient, sondern auch ein deutliches Zeichen für das Potenzial der Mannschaft.

Fazit zur Vorbereitung

Insgesamt kann man von einer ausgezeichneten Vorbereitung sprechen. Die vier Siege aus fünf Spielen geben einen positiven Ausblick auf die kommende Saison. Besonders die gute Organisation in der Defensive und die individuellen Leistungen einiger Spieler machen Hoffnung auf eine erfolgreiche Spielzeit. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist gut, und die Jungs sind motiviert, das erarbeitete Vertrauen in die Spiele umzusetzen.

Ausblick: Der Fokus liegt nun auf den nächsten Partien

Der Fokus richtet sich nun auf die nächsten Herausforderungen. Am kommenden Freitag tritt die zweite Mannschaft des VfB Mörnsheim gegen die SG Ochsenfeld II an, während die erste Mannschaft am Sonntag gegen Ochsenfeld I gefordert wird. Beide Begegnungen versprechen spannend zu werden, und der VfB Mörnsheim wird alles daran setzen, die gute Form aus der Vorbereitung mit in die Punktspiele zu nehmen.

Die Vorfreude ist groß, und die Mannschaft ist bereit, die nächsten Schritte zu gehen. Alle Augen sind auf die kommenden Spiele gerichtet, bei denen die Spieler ihre harte Arbeit und die positive Entwicklung unter Beweis stellen wollen.